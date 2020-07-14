اقتصاد وأسواق

بروتوكول تعاون بين «الأوقاف» و«التموين» لتوفير 700 طن لحوم أضاحي

لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا
محمد مجدي 7:13 م, الثلاثاء, 14 يوليو 20 7:13 م, الثلاثاء, 14 يوليو 20

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وقّع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات وزارتي الأوقاف والتموين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية لتوفير 700 طن لحوم أضاحٍ “نحو أربعة آلاف رأس من البقر تقريبًا” تم التعاقد عليها حتى الآن لتوزيعها مجانًا على الأُسر الأَوْلى بالرعاية.

وقال وزير الأوقاف إن المشروع يتم تنفيذه في إطار الضوابط الشرعية، وأن جميع المبالغ تترجم إلى أضاحٍ دون أي مكافآت أو مصروفات إدارية.

وأكد مختار جمعة أنه يتم العمل وفق سياسة واضحة وهي الاهتمام بالأُسر الأكثر احتياجًا .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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