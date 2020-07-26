بروتوكول تعاون بين اتحاد المصريين بالخارج وجمعية المصريين الأفارقة

وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة “EABA ” بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمصريين بالخارج بحضور الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية والدكتورة اماني مصطفي نائب رئيس الجمعية والمهندس مصطفي الأمير أمين عام الجمعية ، مع المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام المصريين بالخارج.

لقاء جمعية المصريين الافارقه بالاتحاد العام للمصريين بالخارج

ويخدم هذا التعاون العديد من الأنشطة الاقتصادية مع الأشقاء داخل مصر و داخل الدول الأفريقية.

ومن جانبه قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية المصريين الأفارقة إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق تعاون بين رجال وسيدات الأعمال المصريين بالداخل والمصريين بالخارج، وتفعيل العمل المشترك بين الجمعية والاتحاد لمناقشة المقترحات وتنفيذ الفاعليات والموتمرات للخروج بالعديد من المشروعات و المبادرات والأفكار المختلفة والتي يتم تنفيذها عبر القنوات الرسمية، لدعم سبل التعاون مع أفريقيا.

وأضاف : “نؤمن بأهمية التعاون مع الشركاء الإستراتيجين الفاعلين وأصحاب الخبرات في العمل العام والميداني والذي يأتي في مقدمتهم الاتحاد العام للمصريين بالخارج الذي أنشأ بقرار رئاسي عام 1985 وموجود في 56 دولة ويخدم الجاليات المصرية حول العالم”.



وأشار “الشرقاوي” إلى إيمان الجمعية العميق بفكر القيادة السياسية المصرية حول ضرورة التعاون لإحداث طفرة في العلاقات الاقتصادية والتنموية مع الأشقاء الأفارقة ولن يتأتي إلا بتكاتف المصريين بالداخل وخبرات أبناء مصر في الخارج .