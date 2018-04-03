بروتوكول تعاون بين اتحاد الجمعيات الاقتصادية وجمعية الصداقة المصرية الكورية

أمانى العزازىوقع الاتحاد العام لجمعيات التنمية الاقتصادية اتفاقية تعاون مع الجمعية المصرية الكورية؛ بهدف توفير الشريك المصرى من المستثمرين الجادين فى إقامة مشروعات مشتركة مع الجانب الكورى.وقال المهندس فؤاد ثابت، رئيس مجلس ادارة الاتحاد النوعى لجمعيات التنميةالاقتصادية إن الاتحاد من خلال جمعياتة

أمانى العزازى

وقع الاتحاد العام لجمعيات التنمية الاقتصادية اتفاقية تعاون مع الجمعية المصرية الكورية؛ بهدف توفير الشريك المصرى من المستثمرين الجادين فى إقامة مشروعات مشتركة مع الجانب الكورى.

وقال المهندس فؤاد ثابت، رئيس مجلس ادارة الاتحاد النوعى لجمعيات التنميةالاقتصادية إن الاتحاد من خلال جمعياتة المنتشرة بمختلف محافظات مصر سيبدأ فى الترويج لتحقيق الشراكة المطلوبة مع الكوريين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن الاتحاد بصدد الترويج لمشروع ١١٨ مصنع التابعة لهيئة التنمية الصناعية والتى تقوم القوات المسلحة بالإشراف على التنفيذ، ومن المقرر تسليمها للمستثمرين خلال أبريل الجارى.

وأوضح ثابت فى تصريحات “للمال” أن عدد إجمالى المستثمرين الذين تقدموا بالفعل للانتفاع بمشروع ١١٨ بلغ ٤٥ مستثمرا وتشمل الأنشطة المقرر إقامتها بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد مشروعات الأجهزة الكهربائية والمنزلية وتصنيع أعلاف الأسماك ومراكز لخدمة السيارات والخلايا الشمسية.

ويأتى إنشاء ١١٨ مصنعا، فى إطار مبادرة هيئة التنمية الصناعية “مصنعك جاهز بالتراخيص” وفكرة المبادرة هي إنشاء مجمع صناعى كامل المرافق والمبانى وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر نشاطه الصناعي بسهولة، وسيتم تطبيق هذا النموذج على جزء من الأرض التابعة لإشراف هيئة التنمية الصناعية في جنوب بورسعيد.

وتتراوح المساحات للمصانع الجاهزة التي تم طرحها من 400 متر مربع حتى 1000 متر مربع وتبدأ الأسعار للمصنع الواحد من 1200000 جنيه على أن يدفع المتقدم 5% من إجمالي النكلفة كمقدم لجدية التعاقد ثم يستكمل قيمة 25% من إجمالي التكلفة في خلال شهر ثم يسدد باقي ثمن الوحدة على 10 سنوات، والتخصيص بأسبقية الحجز.