بروتوكول تعاون بين أكاديمية كاد ماسترز وجامعة الدلتا

عقدت أكاديمية “كاد ماسترز “الشريك الأكاديمي لشركة Autodesk العالمية بروتوكول تعاون مع جامعه الدلتا من أجل تدريب وتأهيل الطلاب داخل الجامعة

بدوره، أكد طاهر سعيد مؤسس ومدير أكاديمية ” كاد ماسترز ” يأتي هذا التعاون في ظل البروتوكولات التي تعقدها أكاديمية كاد ماسترز مع العديد من الجامعات والجهات المصرية والعالمية والتي تهدف في المقام الأول إلى تطوير الإمكانيات المتوافرة للشباب لتطوير المادة العلمية المقدمة لهم ولتكون مواكبة لسوق العمل في مصر وخارجها،

,أضاف أن الاتفاق يستهدف إمداد الطلاب بالمهارات اللازمة وكذلك بالشهادات المعتمدة من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية لزيادة القدرات التنافسية لهم داخل سوق العمل.

كما تم تسليم شهادات للطلاب من قبل الأكاديمية لتميزهم وتفوقهم خلال الدورة التدريبية بحضور الدكتور محمود سالم عميد الكلية.

وفي سياق هذا الاتفاق أقيمت الدورة التدريبة الأولى لطلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بعنوان CNC Programming، استمرت لمدة ثلاثة أيام، وخلال الدورة تم تدريب الطلاب أيضا على آليات تحويل أفكارهم إلي منتجات على أرض الواقع وإمدادهم بالخبرات اللازمة لأدراه مشاريع ناجحة تتميز بالتنافسية داخل السوق.

وجه طاهر سعيد الشكر لإدارة الجامعة لإتاحة كل الوسائل المناسبة والوقت اللازم لإتمام العملية التدريبة على أكمل وجه.

والجدير بالذكر أن شركة كاد ماسترز هي واحدة من أكبر الشركات في مجال التدريب على البرامج الهندسية والجرافكس، وهي مركز معتمد للتدريب من عدة شركات عالمية مثل -TEKLA –CIE -Autodesk- Bentley Rhinoceros-Maxwell render.

كما أنها الوكيل الأكاديمي لشركة أوتوديسك Autodesk Learning Partner، بالإضافة أنها حصلت مؤخرا على اعتماد المعهد إدارة المشروعات بأمريكا PMI، وزفق بيان الأكاديمية.