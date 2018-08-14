بروتوكول تعاون بين أكاديمية العلوم والنقل البحرى وهيئة النيابة الإدارية

معتز محمودوقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "كلية القانون"، ويمثلها الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة النيابة الإدارية وتمثلها المستشارة أمانى الرافعى، وذلك بمقر الهيئة.ووقّع بروتوكول التعاون بحضور كوكبة من مستشارى هيئة النيابة الإداري

معتز محمود





وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري “كلية القانون”، ويمثلها الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة النيابة الإدارية وتمثلها المستشارة أمانى الرافعى، وذلك بمقر الهيئة.

ووقّع بروتوكول التعاون بحضور كوكبة من مستشارى هيئة النيابة الإدارية الأستاذة الدكتورة رشا أبو الغيط عميد كلية القانون بالأكاديمية، والأستاذة الدكتورة إيناس جابر أستاذ القانون الدولى المتفرغ بالكلية، حيث يشمل البروتوكول العديد من أوجه التعاون بين الجانبين.

ويهتم البروتوكول بالتعاون العلمي والقانوني والثقافي فى مجالات الاهتمامات المشتركة بين ‏الطرفين بما يحقق أهداف كل منهما، وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية والمواثيق الدولية السارية.

كما اتفق الطرفان من خلال البروتوكول على السعى لتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية، ويتم التنسيق بينهما في ‏تحديد مواعيدها ومدة كل منها وآلية تنفيذ تلك البرامج في حينها.‏

كما يتعاون الطرفان في إجراء البحوث والدراسات وإعداد أوراق العمل؛ للإسهام فى تنمية الثقافة ‏القانونية، التزامًا بالمناهج العلمية المتعارف عليها ووفقًا للمعايير الدولية السارية.