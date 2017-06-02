بروتوكول بين غرفة القاهرة وأوروجواي لزيادة التبادل التجاري

وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع وكالة ” Uruguay XXI ” بدولة اوروجواي يستهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر واوروجواي خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء أمس بين وفد من مجلس إدارة الغرفة بالمهندس تاباريه أجيرى، وزير الثروة الحيوانية والزراعة والثروة السمكية الأوروجواني وخوان خوسيه دى سيبو سفير جمهورية أوروجواى بالقاهرة وبابلو بيريرا مدير إدارة تشجيع الصادرات بوكالة Uruguay XXI والوفد المرافق له.

وقال المهندس طارق السلاب نائب رئيس غرفة القاهرة فى بيان صدر عن الغرفة، اليوم، أن الزيارة فرصة لترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة والتعاون المشترك في مختلف القطاعات التجارية والإقتصادية بين البلدين.

واشار السلاب إلي إن مصرَ تؤكدُ إعتزازها بعلاقتِها مع أوروجواي فهي قوية على جميع الأصعدة وتزداد بزيارة رئيس جمهورية أوروجواي لها حاليا التي تؤكد على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة للتعاون في مختلف المجالات والتخصصات وإنشاء كيانات تجارية وإقتصادية بين رجال الأعمال في مصر وأوروجواى خاصة في ضوء إتفاقية التجارة الحرة التي تربط بين مصر وتجمع الميركوسور .

من جانبه، أكد أجيرى، ضرورة تنظيم لقاءا ثنائية بين رجال الاعمال في الطرفين لبحث سبل التعاون التجاري والاستثماري، مشيرا الي ان بلادة تمر حاليا بفترة نمو اقتصادي ملحوظ خاصة منذ عام 2003 .

وقال الوزير انه بعد هذه الزيارة سيتم تكثيف المباحثات من وزارة الزراعة المصرية لتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات عديدة خاصة الزراعة والحيوانات الحية خاصة إن التعاون حاليا بين البلدين ليس بالقدر الكافي الذي يتناسب مع الموقع المتميز لمصر وسوقها الاستهلاكي الكبير لافتا الي إنه سيتم الاستفادة من الاتفاقية بين البلدين لتوسيع نطاق الاقتصاد بينهما خاصة انه من اهم اهدافها تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير .