بروتوكول بين شعبتى المحمول والصيادلة بغرفة الجيزة لتبادل الخصومات

سمية كمالتدرس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة الجيزة، برئاسة عادل ناصر، اليوم الأربعاء، عقد برتوكول تعاون مع شعبة الأطباء لتبادل الخصومات على المنتجات.وقال محمد هداية، وكيل شعبة المحمول والاتصالات بغرفة الجيزة، لـ"المال"، إن التبادل قائم على خصومات متبادلة على المنتجات بين التجار والصيادلة، بنسب م

سمية كمال

تدرس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة الجيزة، برئاسة عادل ناصر، اليوم الأربعاء، عقد برتوكول تعاون مع شعبة الأطباء لتبادل الخصومات على المنتجات.

وقال محمد هداية، وكيل شعبة المحمول والاتصالات بغرفة الجيزة، لـ”المال”، إن التبادل قائم على خصومات متبادلة على المنتجات بين التجار والصيادلة، بنسب مختلفة على كل منتج، سيتم تحديدها لاحقًا.

يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أخطر شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، فى يناير الماضى، بتحديد 50 عملية بيع خط أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول شهريًا، ووقفهم تمامًا بدأ من شهر مارس المقبل، ما دفع شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، لإعلان رفضها لقرار الجهاز، مطالبة بضرورة إعادة النظر فيه لما سببه من ضرر للعاملين بالقطاع.