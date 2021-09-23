بروتوكول بين «تنمية التجارة» و«البريد» لتوصيل خدمات السجل التجاري إلى محل الإقامة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه تم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية من خلال تلقى الطلبات فى مكاتب البريد، وكذلك إتاحة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة.

وقال – في تصريحات صحفية أمس – إنه سيتم أيضا تلقي طلبات العلامات التجارية بمكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية لتسهيل الحصول على الخدمات، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي لكافة قطاعات الدولة .

وأضاف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضا 6 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عند السجل التجارى وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل ،كذلك خدمة تحديث بيانات والتي تضم تعديل بيانات ، حذف الرقم القومى .

وتابع إنه تمت إضافة على البوابة منشأة “إثبات رقمى القومى على المنشأة ، كاشفا أنه قبل نهاية العام الجارى سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13.

وأوضح أن عدد المعاملات فى السجل التجاري بلغ حاليا ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا، مقارنة مع 1.9 مليون معاملة عام 2017 ، كما بلغ عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية إلى 10 آلاف معاملة سنويا بعدما كانت 4 آلاف و 364 معاملة عام 2017 .

وأشار “عشماوي” إلي أن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء، وكذلك الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي .

من جهته، قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل علي المواطنين واستكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية، بالإضافة إلي ترسيخ الدور المجتمعى للهيئة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يؤكد علي تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف إلي التيسير علي المواطنين، مشيراً إلي أن هذا البروتوكول يتيح للمواطنين طلب العديد من الإصدارات التي يصدرها جهاز تنمية التجارة الداخلية مثل “السجل التجاري ، العلامات التجارية” من مكاتب البريد بما يساهم في تخفيف الضغط علي الجهاز والتسهيل علي المواطنين.

وأشار رئيس البريد إلي أن هذه الخدمة تتيح للعميل حرية اختيار مكان استلام الإصدارات سواء كان في محل إقامته أو عمله أو أي عنوان آخر يرغب في استلام الطلب فيه ، قائلا: “يتم تقديم الخدمة من خلال الاعتماد علي أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة مما يؤدي إلي سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد علي المواطنين”.