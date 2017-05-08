بروتوكول بين النقل النهرى ومصلحة الرى لتشغيل وصيانة المجارى الملاحية

محمود محسنشهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للنقل النهرى ومصلحة الرى فى تشغيل وصيانة الأهوسة والمجارى الملاحية.وقام بالتوقيع عن هيئة النقل النهري اللواء رضا إسماعيل رئيس الهيئة، والمهندس عماد ميخائي



محمود محسن

شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للنقل النهرى ومصلحة الرى فى تشغيل وصيانة الأهوسة والمجارى الملاحية.

وقام بالتوقيع عن هيئة النقل النهري اللواء رضا إسماعيل رئيس الهيئة، والمهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري.

وصرح وزير النقل بأن مدة البروتوكول تبلغ 10 سنوات ويهدف الى تحديد دور كل من الجهتين في تشغيل وصيانة الأهوسة، وكذلك المجاري الملاحية حيث يتضمن البروتوكول استمرار قيام الهيئة العامة للنقل النهرى بالتشغيل والصيانة والتدعيم للأهوسة التابعة لها والتى تقع على الخط الملاحى القاهرة – الإسكندرية.

ولفت إلى تسهيل مهمة عمل مسؤولي الهيئة العامة لنقل النهرى فى الأهوسة التابعة لمصلحة الرى فى تسجيل وتنظيم حركة الوحدات النهرية المارة من جميع الأهوسة والتى تقوم هيئة النقل النهرى ومصلحة الرى بتشغليها.

وأضاف عرفات أن البرتوكول تتضمن أيضا تشكيل لجنة من إدارة الأملاك من الطرفين للوقوف على أراضى المنافع العامه التى تقوم هيئة النقل النهرى بتشغيلها والعمل على إزالة التعديات عليها.

وفي السياق ذاته، أشار عرفات إلى ضرورة تفعيل عمليات النقل عبر نهر النيل، وزيادة نسبة المنقول من البضائع والركاب عبر نهر النيل، بما يساهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، ومن ثم تقليل تكاليف الصيانة المخصصة لها نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.