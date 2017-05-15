بروتوكول بين الضرائب والغرفة الأمريكية لحل الخلافات

كتبت مها أبوودنوافق عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، على تفعيل بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة التجارة الأمريكية، لحل الخلافات الضريبية الخاصة بالأعضاء.وقال سامى خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية اليوم: أرحب بأى اتفاق لتسهيل وحل الخلافات الضريبية، مشيرا إلى أن مكتبه مفتوح لاستقبال أى من الممولي

كتبت مها أبوودن وافق عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، على تفعيل بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة التجارة الأمريكية، لحل الخلافات الضريبية الخاصة بالأعضاء. وقال سامى خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية اليوم: أرحب بأى اتفاق لتسهيل وحل الخلافات الضريبية، مشيرا إلى أن مكتبه مفتوح لاستقبال أى من الممولين. ودعا سامى أعضاء الجمعية لحضور الندوات التدريبية التى تقيمها المصلحة فى مركز التدريب التابع لها بالمعادى، لحضور الندوات التثقيفية الخاصة بقانون الضريبة على القيمة المضافة. ووعد سامى خلال اللقاء بدراسة كل الحالات الخلافية التى عرضها أعضاء الغرفة، وداعب الحضور بقوله: كلكم تتحدثون عن الإعفاءات، نحن فى حاجة للمال، ولابد أن يظهر دوركم الوطنى فى الحقبة الحالية.