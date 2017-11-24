بروتوكول بين الصندوق العقارى وبنك ناصر لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعى

بدور إبراهيم وقعت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وشريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بروتوكول تعاون لتوفير التمويل العقارى اللازم للمواطنين من محدودى الدخل فى حدود مبلغ 50 مليون جنيه بضوابط وشروط مباد



بدور إبراهيم

وقعت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وشريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بروتوكول تعاون لتوفير التمويل العقارى اللازم للمواطنين من محدودى الدخل فى حدود مبلغ 50 مليون جنيه بضوابط وشروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لتمويل وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأوضحت مى عبد الحميد أن عدد جهات التمويل المتعاقد معها أصبح 17 بنكا و6 شركات تمويل عقارى، حيث قام الصندوق مؤخراً بالتعاقد مع الشركة المصرية للتمويل العقاري بمبلغ قيمته 50 مليون جنيه، وشركة أملاك للتمويل بمبلغ قيمته 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى الشركات التى تم التعاقد معها من قبل وهى (شركة الأهلي، شركة التعمير الاولى، شركة كونتكت، شركة العربى الأفريقي)، الأمر الذى سيسهم فى اتساع قاعدة التمويل العقاري وقدرة الصندوق على التعامل على عدد عملاء أكبر فى الفترة القادمة، تمشياً مع تدافع طلبات المواطنين محدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية ببرنامج الإسكان الإجتماعي، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

وأكدت رئيس صندوق التمويل العقارى أن البنوك منحت أكثر من 5,9 مليار جنيه، ضمن مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى لمحدودى ومتوسطى الدخل، مضيفة أن هذه المبادرة استفاد منها أكثر من 100 ألف مواطن من محدودى الدخل بفائدة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، وكان البنك المركزى قد قرر زيادة المخصص لمبادرة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه بعد استخدام المخصص السابق البالغ 10 مليارات جنيه.