بروتوكول بين الري والنقل لتحديد اختصاصات الإشراف على الأهوسة

المال - خاصوقع المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري -ممثلًا عن وزارة الرى والموارد المائية- واللواء بحرى رضا أحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل البحرى -ممثلًا عن وزارة النقل- اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون لتحديد اختصاصات الإشراف على الأهوسة.وأشار ميخائيل إلى أن البروتوكول يهدف إلى

المال – خاص

وقع المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري -ممثلًا عن وزارة الرى والموارد المائية- واللواء بحرى رضا أحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل البحرى -ممثلًا عن وزارة النقل- اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون لتحديد اختصاصات الإشراف على الأهوسة.

وأشار ميخائيل إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحديد دور كل من الهيئة العامة للنقل النهرى، ومصلحة الرى، فى تشغيل الأهوسة على الخطوط الملاحية القاهرة – إسكندرية على ترعتى الرياح البحرى والنوبارية، ويضم أهوسة ( فم الرياح البحيرى- الخطاطبة – فم النوبارية – البستان جناكليس – النهضة – المالح الكبير والصغير)، مشيراً إلى أن البروتوكول لمدة عشر سنوات من تاريخ التوقيع.