بروتوكول بين «التموين» وجامعة حلوان لتقديم دورات عن الملكية الفكرية للعاملين بالإدارة المركزية للعلامات التجارية

وقع الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع الدكتور ممدوح محمود مهدى رئيس جامعة حلوان، بهدف تدريب العاملين وتنمية المهارات لديهم في تقديم الخدمات وتطويرها ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

وقال عشماوي في بيان اليوم، إن البروتوكول يستهدف تقديم دورات تخصصية وبرنامج دراسات عليا في مختلف فروع الملكية الفكرية للعاملين بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، من خلال المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان .

وأضاف «عشماوي» أن ذلك لإتاحة المجال أمامهم في إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانوني والاقتصادي، كذلك تقديم كل أوجه الدعم في سبيل تحقيق كذلك تبادل الخبرات الفنية بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والمعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة من خلال عقد لقاءات وورش عمل دورية .

‏وأوضح “عشماوي” أن العلامات التجارية تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزءا من النشاط التجاري، الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة في شكل نشاط تجارى، وتتدخل في تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجارى في صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة أو نادى، حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجاري التابعة للجهاز التي تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية

وأشار “عشماوى” إلى أن إجمالي العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 550 ألف علامة تجارية حتى الآن، إضافة الى تسجيل ما يقرب من 150 ألف علامة دولية، وأن 20 % من إجمالي ما تم تسجيله من علامات تجارية منذ انشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال ال 4 سنوات الماضية.

يشار إلي أن العلامات التجارية تعد جزءًا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزءا من النشاط التجاري الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل.