بروتوكول بين التعليم العالي والخارجية لتدريب الملحقين الثقافيين

المال - خاصوقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات -ممثلاً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- بروتوكول تعاون، مع المعهد الدبلوماسى بوزارة الخارجية لتحسين مهارات المرشحين لشغل وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية، التابعة لوزارة التعليم العالى بالخارج، والمبعوثين المصريين.ونص البروتوكول

المال – خاص

وقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات -ممثلاً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- بروتوكول تعاون، مع المعهد الدبلوماسى بوزارة الخارجية لتحسين مهارات المرشحين لشغل وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية، التابعة لوزارة التعليم العالى بالخارج، والمبعوثين المصريين.

ونص البروتوكول على أن تقوم وزارة الخارجية، ممثلة فى المعهد الدبلوماسى بوضع برنامج تدريبى للمرشحين للمهام المختلفة، ووضع المادة العلمية وتحديد المدة الزمنية للبرنامج، على أن تقوم التعليم العالى من جانبها بترشيح المتدربين.

ويشمل البروتوكول تدريب كل من المستشارين والملحقين الثقافيين والملحقين الإداريين المرشحين للعمل بمختلف المكاتب والمراكز الثقافية، وكذا المبعوثين المرشحين للحصول على درجات علمية “الماجستير، الدكتوراه”، أو السفر فى مهمات علمية بالخارج.