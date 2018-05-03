بروتوكول بين التضامن ومدينة دمياط للأثاث وإكسبولينك لإقامة معرض فيرنكس

سهير محمدأعلنت شركة مدينة دمياط للأثاث عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة دمياط وجمعية المُصدرين المصريين (إكسبولينك)؛ لإقامة معرض دولي متخصص تحت اسم "فيرنكس دمياط"، حيث وقع بروتوكول التعاون كل من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس إس

سهير محمد





أعلنت شركة مدينة دمياط للأثاث عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة دمياط وجمعية المُصدرين المصريين (إكسبولينك)؛ لإقامة معرض دولي متخصص تحت اسم “فيرنكس دمياط”، حيث وقع بروتوكول التعاون كل من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والمهندس إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، والسيد أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، والمهندس خالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة جمعية المُصدرين المصريين، وذلك برعاية شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف معرض “فيرنكس دمياط” إلى خدمة المصانع والورش المتواجدة بمحافظة دمياط، وبالأخص فى مدينة الأثاث بدمياط، والتعاون من خلال المعرض في إعداد برامج تدريبية وتأهيلية لبناء ثقافة المشاركة في التصدير للأسواق العالمية، والعمل على تبادل التقارير الصادرة من أطراف البروتوكول والدراسات والأبحاث التي تتعلق بكل أوجه النشاط الخاصة بصناعة الأثاث، كما يهدف المعرض إلى استقطاب زائرين دوليين، على أن يخصص جزء من المعرض للبيع المحلى.

وحدد بروتوكول التعاون عددا من التزامات ومسئوليات كل طرف على حِدةٍ، حيث تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بالعمل على تمويل الورش من خلال بنك ناصر الاجتماعى، ومساعدة الشركات الصغيرة للمشاركة فى المعارض، سواء المحلية أو الدولية، وتوعية الشركات بقوانين التأمينات الاجتماعية، وتقديم خدمات رعاية وحماية للعاملين فى الورش، والعمل أيضًا على دراسة احتياجات الورش، سواء من بطاقات ومعاشات وتأمينات.. إلخ.

بينما تقوم محافظة دمياط بتسهيل التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المعرض، وتقديم مقترحات عن أهم نقاط الترويج والدعاية والصناعات الأخرى بالمحافظة والفنادق، وتلتزم شركة مدينة دمياط للأثاث بتوفير المساحات الشاغرة الممهدة والجاهزة لإقامة المعرض، وتجهيز المعرض بكل المرافق المطلوبة، وترشيح الشركات والمؤسسات الصناعية للانضمام للمعرض من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ويتضمن دور جمعية المصدرين المصريين دراسة خريطة المعارض والأجندة الدولية لاختيار أفضل المواعيد لإقامة المعرض، وكذلك تحديد أكبر الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية وكبار المستوردين لدعوتهم لزيارة المعرض والمساهمة في تحضير دراسة تسويقية متكاملة عن المعرض.

وتعليقًا على هذا البروتوكول قال المهندس معتز بهاء الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة الأثاث بدمياط: “تعتبر صناعة الأثاث واحدة من أهم الصناعات الواعدة فى مصر، حيث استطاعت أن تثبت دورها فى زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية، لذلك ظهرت الحاجة لتنظيم وتطوير تلك المنظومة الصناعية لتصبح مساهمًا رئيسيًّا فى زيادة الصادرات المصرية وحجم الاستثمارات، وهو ما تهدف إليه مدينة الأثاث بدمياط، من خلال تحديث أساليب الصناعة وتعميق التكنولوجيا لدى القطاع وزيادة القيمة المضافة فى المنتج النهائى”.

وأضاف: “أن اطراف هذا البروتوكول الأربعة والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى ومحافظة دمياط وشركة مدينة دمياط للأثاث وجمعية المُصدرين المصريين– اجتمعت على توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنظيم معرض متخصص في قطاع الأثاث ليخدم المصانع والوِرش المتواجدة بدمياط، وبالأخص في مدينة الأثاث الجديدة؛ بهدف النهوض بصناعة الأثاث فى دمياط ومصر وتسويقه وتصديره ووضعه على الطريق العالمي”.