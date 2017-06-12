بروتوكول بين التضامن وشغلنى لتوظيف أبناء أسر تكافل وكرامة

المال - خاصوقعت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم بروتوكول تعاون مع موقع شغلنى لخدمات التوظيف أونلاين وذلك لتوفير فرص عمل لأبناء الأسر المتلقية للدعم ضمن برنامجها " فرصة ". و"فرصة" هو آلية لربط أبناء الأسر المتلقية للدعم النقدى والباحثين عن عمل بحيث تخرج الأسر من دائرة الفقر من خلال فرص حقيقية

المال – خاص

وقعت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم بروتوكول تعاون مع موقع شغلنى لخدمات التوظيف أونلاين وذلك لتوفير فرص عمل لأبناء الأسر المتلقية للدعم ضمن برنامجها ” فرصة “.



و”فرصة” هو آلية لربط أبناء الأسر المتلقية للدعم النقدى والباحثين عن عمل بحيث تخرج الأسر من دائرة الفقر من خلال فرص حقيقية للتوظيف والدخل الثابت.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه في ضوء إستراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعى التى ترتكز على ثلاثة محاور، الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، ولكون الشباب والمرأة والأسر هم الفئات المستهدفة من عمل الوزارة، فقد تلاقت أهداف وزارة التضامن الاجتماعى وموقع “شغلني”، لخلق فرص_عمل للشباب ، حيث إن موقع ” Shaghalni – شغلنى” يهدف بدوره لمساعدة العديد من الشباب من مختلف الفئات والأعمار والخبرات للحصول على فرص العمل المناسبة.

وأضافت والى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بوضع موقع “شغلني” على اتصال مباشر بالأسر والشباب المسجل بقواعد بيانات الوزارة في برنامج الدعم النقدي لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة.

ومن جانبه، أكد عمر خليفة العضو المنتدب لموقع “شغلني” أن هذا التعاون يهدف إلى تحفيز الشباب بالتسجيل على الموقع من مختلف محافظات مصر وإضافة مجالات تخصصهم وبياناتهم كاملة وللحصول على فرصة عمل مناسبة من الشركات المسجلة على موقع “شغلني” التي ترغب في التعيين و التي يتعدى عددها 4000.