بروتوكول بين التخطيط وفينيكس لتطوير منظومة التأمين الصحي



المال – خاص

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بروتوكول تعاون مع شركة فينيكس للاستشارات الصحية وذلك بهدف وضع وإعداد تصور لتطوير منظومة الصحة العامة والتأمين الصحي، من خلال تقييم الوضع الحالي وذلك بإعداد دراسة والقيام بتحليل البيانات والإحصاءات المتاحة خلال تعداد 2017، وإعداد مجموعة من المؤشرات لهذا الوضع.





من جانبها، أوضحت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اهتمامها بتوقيع هذا البروتوكول وأشادت بالتعاون المثمر من جانب شركة فينيكس مؤكدة أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الصحة العامة والتأمين الصحي وتناولت السعيد البرامج والمشروعات التي عملت على تنفيذها وزارة التخطيط في إطار خطة برامج تحسين الخدمات الحكومية في مجال الصحة حيث ذكرت منها مشروع ميكنة اقسام الرعايات والحضانات بتحسين خدمة رعاية مرضى الرعايات الحرجة والعاجلة إلى جانب مشروع ميكنة مراكز الأورام وأضافت أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة الخدمات التي تهتم بالمواطن المصري وتطوير تلك الخدمات بما يتناسب والتطور التكنولوجي من ناحية وبما يتماشى مع النمو السكاني من جهة أخري مشيرة إلى وضع محوري التعليم والصحة على رأس أولويات الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الوزارة لتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.





من جانبه، أعرب محمد عمر اللبيدي، المدير العام لشركة فينيكس، عن سعادته بهذا التعاون الذي يهدف الي تبادل الخبرات بين الوزارة والشركة ووضع المؤشرات اللازمة لوضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتطوير قطاع الصحة وتوفير نظام يضمن تحقيق أفضل النتائج لحل المشكلات التي تواجه منظومة الصحة العامة والتأمين الصحي، كما أكد على أنه تم البدء في العمل على بنود البروتوكول بالفعل فور توقيعه ومن المتوقع الانتهاء من العمل وتسليم كافة الدراسات في مدة اقصاها ٩ أشهر من تاريخ التوقيع.





كما أشار إلى أن هذا البروتوكول يفضي إلى الاستفادة من خبرات الشركة في تقديم مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والحلول والخدمات بالإضافة الى تحديد وتحليل طبيعة وحجم المشاكل الكائنة بقطاع الصحة وآثارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر وطرح مقترحات محددة تساعد على تحسين الوضع الحالي وتنفيذ خطة للإصلاح خلال فترة زمنية مناسبة وبموارد مالية ذاتية ومساندة.





وتعد فينيكس شركة استشارات صحية تعمل في مجال إدارة الرعاية الصحية وتقدم مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والحلول والخدمات وتعمل في مجال تنمية المجتمع منذ عام ٢٠١٤ وتقدم العديد من الحلول ومنها تدريب وتشغيل العاملين على تقديم خدمات الرعاية الصحية ووضع نظم ادارة الجهات المقدمة للرعاية الصحية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووضع الخطط والأنظمة المناسبة لحل المشاكل والأزمات ورفع مستوى الخدمة في مؤسسات الرعاية الصحية.

