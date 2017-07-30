بروتوكول بين الاستثمار والهجرة لتعظيم فرص المصريين بالخارج

سحر نصر: تحركنا سريعًا لافتتاح مركز خدمة المستثمرين بالخارج مكرم: الشباك يأتى فى إطار خطة تثبيت الدولةهاجر عمران وولاء البرىوقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج بروتوكول تعاون لافتتاح شباك المستثمرين المصريين بالخارج دا

سحر نصر: تحركنا سريعًا لافتتاح مركز خدمة المستثمرين بالخارج

مكرم: الشباك يأتى فى إطار خطة تثبيت الدولة

هاجر عمران وولاء البرى

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج بروتوكول تعاون لافتتاح شباك المستثمرين المصريين بالخارج داخل مقر وزارة الاستثمار بهدف التسهيل على المغتربين.

وقالت نصر خلال كلمتها بعد توقيع البروتوكول، إن افتتاح المركز خطوة مهمة تؤكد الحرص على التسهيل للمصريين بالخارج نظرا لأهمية دورهم فى المساهمة فى ضخ استثمارات ومساندة الاقتصاد.

وتابعت: أعتمد على وزيرة الهجرة فى الترويج للاستثمار فى مصر سواء على المستثمرين المصريين أو الأجانب من خلال السفريات التى تقوم بها إلى الخارج، مشيرة إلى أن مبادرة شباك المصريين بالخارج أو مركز خدمتهم بدأت منذ أسبوع وتم التحرك سريعا واختيار كوادر شابة مثقفة ولديها مهارات للتعامل باللغات الأجنبية.

وقالت مكرم إن افتتاح المركز الجديد يدل على التعاون الوثيق بين الوزارات المختلفة للمساعدة فى تلبية احتياجات المصريين بالخارج لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة.

وأشارت إلى أن افتتاح المركز يأتى ضمن خطة الوزارة لتدشين الكارت القنصلى مع وزارتى الداخلية والخارجية وتابعت: نحن سعداء بالمركز الجديد ويأتى فى إطار تثبيت الدولة.