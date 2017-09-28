بروتوكول بين الاستثمار والعمل الدولية لتوفير مليون فرصة عمل

أحمد عاشوروزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تبحث مع كل من مدير المنظمة ونائبته زيادة التعاون وتنفيذ برنامج "بيئة عمل افضل"..و"ريدر" يشيد بجهود مصر فى الاصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة الاستثمار.وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع بيتر فان جوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى م



أحمد عاشور

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تبحث مع كل من مدير المنظمة ونائبته زيادة التعاون وتنفيذ برنامج “بيئة عمل افضل”..و”ريدر” يشيد بجهود مصر فى الاصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة الاستثمار.

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع بيتر فان جوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر، بروتوكول تعاون بشأن برنامج تشغيل الشباب فى مصر، فى ختام المؤتمر رفيع المستوى عن الشباب والتشغيل فى شمال إفريقيا، بمدينة “جنيف” السويسرية، بحضور جاى ريدر، مدير عام منظمة العمل الدولية.

وأوضحت الوزيرة، أن البروتوكول يستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، ورفع المهارات الفنية للالتحاق بالقطاعات المولدة لفرص العمل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل فى المحافظات الأكثر احتياجا.

وعقب التوقيع، التقت الوزيرة، مع جاى ريدر، حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والمنظمة خلال المرحلة المقبلة، وفى هذا الإطار، تحدثت الوزيرة، عن جهود مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، مما يساهم فى ضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن مصر قامت بعمل مراجعة ثانية لتقرير التنمية المستدامة، تستعرض فيها جهودها حتى عام 2017، موضحة أن التقارير الدولية أشادت بتحسن أداء الاقتصاد المصرى، حيث كشف المنتدى الاقتصادى العالمى، فى تقرير له أن مصر سجلت التحسن الأكبر بين الدول العربية فى تقرير التنافسية العالمية، حيث قفزت 15 مركزا، وهو التحسن الذى يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، موضحة أن هذا جاء بناء على جهود مصر فى تحسين الإطار التشريعى والمؤسسى لبيئة الاستثمار والأعمال خلال الفترة الماضية.

وأشاد “ريدر” بجهود مصر فى الإصلاح الاقتصادى، مما ساهم فى الحد من معدل البطالة.

والتقت الوزيرة، بالسيدة ديبورا جرينفيلد، نائب المدير العام لشؤون السياسات فى منظمة العمل الدولية، حيث تم بحث آخر مستجدات تنفيذ برنامج “بيئة عمل أفضل” فى مرحلته التجريبية فى مصر، وأكدت الوزيرة، على دعم الوزارة الكامل لتنفيذ هذا البرنامج فى مصر، بما يساهم فى تحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع وزارة القوى العاملة على تنفيذ هذا البرنامج، معربة عن حرص الوزارة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية خصوصا فى المناطق الأكثر احتياجا.

وتحدثت الوزيرة، عن الجهود التى تقوم بها مصر لدعم الشباب، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعطى أولوية لدعم الشباب، ومن المنتظر عقد المؤتمر الدولى للشباب فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ تحت رعايته، كما أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مبادرة “فكرتك شركتك” لدعم الشركات الناشئة، من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، بالشراكة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والمجموعة المالية “هيرميس”.

وأشادت “ديبورا”، بجهود مصر فى تحسين بيئة الاستثمار وتمكين الشباب، موضحة أن برنامج بيئة عمل أفضل يعمل حوالى 30 شركة فى مصر، خاصة فى قطاع تصدير الملابس الجاهزة من يوليو إلى ديسمبر 2017 ورؤية المنظمة فى هذا البرنامج هى دعم صناعة الملابس التى تدعم الملايين من الناس من خلال توفير العمل اللائق، وتمكين المرأة، وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل.

ودعت الوزيرة، “ديبورا” لزيارة مصر قريبا، والمشاركة فى مؤتمر “الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017” والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.