بروتوكول بين الإنتاج الحربي وأوراسكوم في مجال الأعمال الإنشائية

المال ـ خاص:شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.قال العصار إن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بموجب هذا البروتوكول بالتعاون مع شركة أوراسكوم في مجال تنفيذ الأعمال الإنشائية

المال ـ خاص:

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

قال العصار إن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بموجب هذا البروتوكول بالتعاون مع شركة أوراسكوم في مجال تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال الطرق ومشروعات تحلية وتنقية ومعالجة المياه ومشروعات الصرف الصحي والصناعي، وكذا التعاون في مجال تنفيذ وصلات الكباري المعدنية وأعمال ألواح الصلب بمقاساتها المختلفة والصلب المخصوص ومواسير الصلب بأقطارها المختلفة وتصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية.

وأضاف أنه سيتم كذلك تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الجانبين في كثير من المجالات، كدراسة تصنيع وتوريد أبراج المراوح التوربينية لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، ودراسة إنشاء شراكة في تصنيع مولدات الطاقة وتصنيع أبراج نقل الكهرباء وخطوط السكك الحديدية وأنظمة التحكم بالقطارات وخطوط القطارات السريعة.

وأوضح المهندس إيهاب مهاود شحاتة مدير عام شركة أوراسكوم للإنشاءات أن الشركة متخصصة في تنفيذ أعمال الإنشاءات والمقاولات بإستخدام التكنولوجيا الحديثة محلياً ودولياً، وأشاد بجهود وزارة الإنتاج الحربي في مجالات الإنشاءات وتحلية وتنقية المياه وإسهاماتها في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكداً حرصه على التعاون مع الوزارة لما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية هائلة في مختلف المجالات بالإضافة إلى توفر مراكز تدريبية وبحثية متخصصة على درجة عالية من التجهيز وكوادر بشرية متميزة وهو ما يؤهلها للإشتراك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة.