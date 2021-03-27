بروتوكول بين اتحاد «الكيانات المصرية فى أوروبا» ومكتب «إيه إم» للمحاماة لخدمة المصريين بالخارج

وقع اتحاد الكيانات المصرية العاملة في أوروبا، بروتوكول تعاون مشترك مع مكتب “AM” – ايه ام – للمحاماة والاستشارات القانونية بالقاهرة وذلك في إطار خدمة المصريين بالخارج وتسهيل الدفاع عن العاملين في أوروبا بالقضايا المختلفة.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد، وقع البروتوكول بسمة سرحان مسؤول الاتحاد فى مصر والدكتور ايمن عبد الله مدير مكتب المحاماة في القاهرة.

وأشار البيان إلى أن البروتوكول تم توقيعه بعد دراسته وعرضه على أعضاء الاتحاد والموافقة على كيفية التعاملات المادية بين الأطراف.

أضاف البيان “تأتى أهمية هذا البروتوكول بعد أن لوحظ أن كثير من المصريين فى أوروبا يواجهون الكثير من المشكلات التي قد تتطلب تدخل قانون، ولهذا يأتي دور هذا البروتوكول الذي يسهل التدخل لحلها”.

ويقع مقر اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا بالقاهرة ومسجل بوزارة التضامن ويخدم الجاليات المصرية فى أكثر من دولة أوروبية، اذ يعمل الاتحاد على خدمه المصريين المقيمين بالدول الأوربية.