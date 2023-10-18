بروتوكول بين إنترو وسيمنس لإنشاء محطات كهرباء بقدرة 300 ميجاوات بحلول 2030

وقعت شركة إنترو للموارد المستدامة، بروتوكول تعاون مع شركة سيمنس للطاقة لتنفيذ وتركيب مجموعة من محطات توليد الطاقة المشتركة CHP عالية الكفاءة في مصر والمنطقة بقدرة 300 ميجاوات بحلول عام 2030، لتقليل الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغييرات المناخية من خلال توفير الغاز الطبيعي، حيث ستكون باكورة هذه المحطات المزمع تنفيذها في مصر.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية إنترو للموارد المستدامة التي تهدف إلى المشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية من خلال تنفيذ سلسلة من مشروعات الطاقة المشتركة CHP باعتبارها تمثل واحدة من حلول مواجهة التغيرات المناخية، ودعم مشروعات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، والتأسيس للتحول إلى مستقبل خالي من أي انبعاثات كربونية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأضافت إنترو للموارد المستدامة، أن التعاون مع شركة سيمنس للطاقة، بما لديها من عمليات تشغيلية في جميع أنحاء العالم خطوة هامة، اعتمادًا على تواجدها المحلي القوي في الدول التي تعمل بها، ومحفظتها المتكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات التي تغطي كافة مكونات سلاسل القيمة لقطاع الطاقة والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول لا يعد التعاون الأول بين الشركتين. ويتعاون الطرفان بالفعل في تنفيذ محطة توليد طاقة مشتركة بمدينة العاشر من رمضان.

يتضمن بروتوكول التعاون توليد 300 ميجاوات بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ عدد من محطات توليد الطاقة المشتركة CHP في مصر والمنطقة، وذلك عبر دراسة كل المشروعات والفرص المتاحة ووضع خطط مناسبة لتنفيذها، على أن يتم تنفيذ أولى هذه المحطات في مصر، حيث تتولى إنترو للموارد المستدامة وفقاً لبروتوكول التعاون مسئولية توفير التمويل والتطوير الشامل للمحطات، بينما تتولى شركة سيمنس للطاقة المساهمة في الدراسات الفنية وتزويد المحطات بالتوربينات وغيرها من المعدات اللازمة.

وقال سيمنس للطاقة بالشرق الأوسط، إن هذه الاتفاقية الهامة ستعمل على توسيع شراكتنا وستساعد على تسريع معدلات التخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بمصر, عبر الاستفادة من تقنيات الحرارة والطاقة المركبة (CHP) عالية الكفاءة من سيمنس للطاقة وتحسين الاستدامة في جميع أنحاء البلاد. إنّ الشراكات المبتكرة مثل هذا الشراكة تمثل عاملًا حيويًا لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وسيساعد التعاون بفاعلية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر والمنطقة لأن هذه المحطات محل بروتوكول التعاون ستساهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات الكربون، وهو ما يتوافق مع توجهات الحكومات بمصر والمنطقة والعالم أجمع بالعمل على تعظيم فرص الاستفادة من الطاقة المشتركة CHP في المشروعات الصناعية والإنتاجية، بما يوفر التكاليف الباهظة التي تتكبدها الدول نتيجة دعم مدخلات إنتاج الطاقة؛ ونفس الأمر بالنسبة لأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى دور الطاقة المشتركة في تقليل الانبعاثات الكربونية.

وقال أشرف حماسة الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس للطاقة بمصر، أن سيمنس للطاقة ستقوم بتوسيع شراكتها الهامة مع إنترو للمساهمة فى التخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي اعتمادًا على تكنولوجيا الحرارة والطاقة المركبة (CHP) عالية الكفاءة من سيمنس للطاقة، والتى أيضا تتوافق مع رؤية مصر 2030. إنّ هذا التعاون سيدعم مصر في مسيرتها الطموحة للإسراع بعملية تحول الطاقة والتخلص من الانبعاثات الكربونية