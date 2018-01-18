بروتوكولا تعاون بين صندوق التمويل العقارى وبنكي فيصل وكريدي أجريكول

لتوفير التمويل للمستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعىأكثر من 130 ألف مواطن من محدودى الدخل استفادوا من البنك المركزىالصندوق دعماً نقدياً أكثر من 2.5 مليار جنيهالمال - خاص وقعت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بروت





لتوفير التمويل للمستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعى





أكثر من 130 ألف مواطن من محدودى الدخل استفادوا من البنك المركزى





الصندوق دعماً نقدياً أكثر من 2.5 مليار جنيه



المال – خاص



وقعت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بروتوكولي تعاون مع بنك فيصل الإسلامي، في حدود مبلغ 200 مليون جنيه، وبنك كريدي أجريكول في حدود مبلغ 50 مليون جنيه، لتوفير التمويل العقارى اللازم للمواطنين من محدودى الدخل، بضوابط وشروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، لتمويل وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأوضحت مى عبد الحميد أن عدد جهات التمويل المتعاقد معها أصبح 19 بنكاً، وهى (بنك التعمير والإسكان – البنك الأهلى المصرى – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك التنمية الصناعية – البنك التجارى الدولى – البنك العربى الأفريقى – البنك المصرى الخليجى – بنك بلوم – بنك الشركة المصرفية العربية – المصرف المتحد – بنك الاستثمار العربى – بنك الاتحاد الوطنى – البنك العقارى المصرى العربى – بنك قطر الوطنى – الكويت الوطنى – بنك ناصر الاجتماعى – بنك فيصل الإسلامى – بنك كريدى أجريكول)، و6 شركات تمويل عقارى، وهي: (شركة التعمير(الأولى) للتمويل العقاري – شركة الأهلى للتمويل – شركة كونتكت للتمويل العقاري – شركة أملاك للتمويل – شركة العربى الافريقي – الشركة المصرية للتمويل العقاري)، الأمر الذى سيسهم فى إتساع قاعدة التمويل العقاري وقدرة الصندوق على التعامل على عدد عملاء أكبر فى الفترة القادمة، تماشياً مع تدافع طلبات المواطنين محدودي الدخل للحصول على وحدات سكنية ببرنامج الإسكان الإجتماعي، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.



وأكدت رئيس صندوق التمويل العقارى أن البنوك منحت أكثر من 10.5 مليار جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزى لمحدودى ومتوسطى الدخل، مضيفة أن هذه المبادرة استفاد منها أكثر من 120 ألف مواطن من محدودى الدخل بفائدة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، كما قدم الصندوق دعماً نقدياً للمستفيدين أكثر من 2.5 مليار جنيه.