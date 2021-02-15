استثمار

بروتوكولا تعاون بين «الإنتاج الحربي» ومطروح لإقامة مشروعات بالمحافظة

وقع البروتوكولين الدكتور مصطفى يوسف النجار رئيس جامعة مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي
أحمد اللاهوني 2:25 م, الأثنين, 15 فبراير 21 2:25 م, الأثنين, 15 فبراير 21

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شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح مراسـم توقيع بروتوكـوليّ تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والمحافظة.

وقام بتوقيع البروتوكولين الدكتور مصطفى يوسف النجار رئيس جامعة مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

الوزير “مرسي”: توقيع البروتوكولين امتداد للتعاون المثمر مع محافظة مطروح

وأكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هدف البروتوكولين هو تنفيذ مشروعات بالمحافظة لتنفيذ أعمال مقاولات واستشارات هندسية.

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وأشار إلى أن توقيع هذين البروتوكولين يعد استمرار للتعاون المثمر ما بين الوزارة والمحافظة في مختلف المجالات.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين ويدفع عجلة العمل إلى الأمام، وذلك بالإستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية.

وأكد حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية مع الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

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محافظ مطروح: حريصون على وضع استراتيجيات التطوير بما يعود بالنفع على المواطنين

من جانبه أعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن ثقته في إمكانيات شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة الموكل إليها تنفيذ بنود البروتوكولين نظراً لما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات التي يتم إسنادها لها بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة بما يتوفر بها من خبرات أهلتها لتكون شركة رائدة فى مجال التشييد والمقاولات.

ولفت إلى أن المحافظة ستقوم بموجب هذين البروتوكولين بتحديد المشروعات والأعمال والخدمات والتوريدات المطلوبة وإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية إلى شركة الإنتاج الحربي للمشروعات للقيام بدورها في تنفيذ تلك المشروعات، وذلك في إطار قيام المحافظة بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة للتطوير في المحافظة بما يساهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.

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وأكد المستشـار الإعلامـي لوزيـر الدولـة للإنتــاج الحربـى والمتحدث الرسمــي للوزارة محمد عيد بكر  حرص الوزارة على توجيه مختلف الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة مطروح، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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