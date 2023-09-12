بروتوكولات تعاون بين الإسكندرية وجامعاتها لربط البحث العلمي بالتنمية العمرانية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، واللواء علاء عطاوية وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مكتب الهيئة بالإسكندرية، توقيع بروتوكولات التعاون المشترك بين المحافظة وجامعة الإسكندرية ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة فاروس، بشأن التعاون في إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة بمحافظة الإسكندرية.

وفي كلمته أكد المحافظ على التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وجامعات الإسكندرية كخطوة مهمة لربط البحث العلمي بإعداد المخططات التفصيلية لمشروعات التنمية العمرانية وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتلبية احتياجات التخطيط والتنمية العمرانية، وإعداد خرائط رقمية مدعمة بنظام المعلومات الجغرافية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بتواجد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية العميد هشام عطا الله عضو هيئة الرقابة الإدارية، المقدم محمود عسكر عضو هيئة الرقابة الإدارية ، والمقدم مصطفي عبدالفتاح عضو هيئة الرقابة الإدارية.

وشهد توقيع بروتوكولات التعاون مع محافظة الإسكندرية كلا من الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور محمود محيي الدين رئيس جامعة فاروس.

وحضر التوقيع كلا من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندسة نهى عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.