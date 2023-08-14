«بروبرتى بنك» تنظم معرضاً لتسويق مشروعات بالساحل والتجمع وزايد والعاصمة

تمكنت شركة «بروبرتى بنك» للاستشارات والتسويق العقارى من تحقيق مبيعات عقارية لنحو 250 وحدة، متنوعة بين سكنى وإدارى وتجاري، لصالح 15 مطورا عقاريا، من خلال المعرض الذى نظمته منذ مطلع يوليو الماضى.

وقال شنودة أمين رئيس مجلس إدارة شركة «بروبرتى بنك» للاستشارات والتسويق العقارى إنها استطاعت حتى الآن تحقيق مبيعات جيدة لصالح 15 مطورا عقاريا من خلال المعرض الدائم المقام بمقرها فى منطقة المعادي.

ولفت – فى تصريحات لـ«المال» – إلى أن عدد المشروعات التى يتم العمل على تسويقها تقدر بـ 200 مملوكة لعدد من الشركات، مضيفا تتركز جميعها فى 4 مناطق هى «الساحل الشمالي، والشيخ زايد الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتجمع بالقاهرة الجديدة».

وأشار إلى أن المعرض الذى تنفذه الشركة يعد هو الأول من نوعه إذ يستقبل عملاء على مدار اليوم، ولمدة شهرين، معتبرا أن الاعتماد على التكنولوجيا بات جزءًا أساسيًا فى عملية الدعاية والتسويق داخل المعرض أو خارجه.

وأكد أن منطقة الساحل الشمالى تحظى بارتفاع فى الطلب خلال الفترة الأخيرة، بعدما كانت عبارة عن مقصد للمصطافين خلال ثلاثة أشهر من كل عام، لكن خلال السنوات الست الأخيرة وفى ظل مشاركة الدولة وبشكل جاد فى إقامة مشروعات خدمية كان لها بالغ الأثر على الاستثمار هناك، وأصبحت المنطقة مقصدا طوال العام.

وأضاف، ربما يمكننا القول خلال العام المقبل أن منطقة الساحل الشمالى باتت مجتمعا قابلا للعيش طوال العام، بعد أن تنتهى الدولة من تنفيذ ما تبقى من مشروعات خدمية، كما أن التغير الذى تشهده البلاد فى حالة الطقس سيساهم أيضا فى خلق مجتمعات مستقرة ودائمة طوال العام هناك.

وأشاد «أمين» بالخطوات التى اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة الأخيرة، والتى تقضى بإلزام المطورين العقاريين بإقامة مشروعات خدمية داخل الأراضى التى يحصلون عليها، لعل أهمها هو وجود مبانٍ للخدمات الصحية.

ومنذ شهور قليلة أسس تحالف يضم خبراء بالقطاع العقارى بقيادة شنودة أمين شركة «ذا بروبيرتى بنك» للاستشارات والتسويق العقارى.

ولفت «أمين» حينها إلى أن الشركة تمتلك فريقا متكاملا من الاستشاريين العقاريين والمسوقين ويصل عددهم إلى أكثر من 150.

وقال إن الشركة تُخطط لإنشاء أكاديمية لتأهيل جيل جديد من المستشاريين العقاريين للحصول على دبلومة فى التسويق العقارى لتقديم أفضل خدمة للعملاء.

وأضاف أن التسويق والاستشارات العقارية هما حلقة الوصل بين العميل والمطور العقاري، مشيرا إلى أن العقارات هى الجناح الآمن للاستثمار فى أى مكان فى العالم.

وأكد أن الشركة لديها رؤية للتوسع وخلق فرص عمل، إذ تستهدف افتتاح 3 مقرات جديدة فى الشيخ زايد والعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة بنهاية 2023 فضلًا عن المشاركة فى عدد من المعارض سواء داخل مصر أو خارجها، كما تملك قاعدة عملاء قوية بالخارج ولذلك تسعى لافتتاح مقرات لها فى الكويت والإمارات والسعودية فى 2024 ويأتى ذلك إيمانًا من الشركة بمبدأ تصدير العقار وخدمة ما بعد البيع.

وأوضح أن الشركة تخدم شرق القاهرة و غربها والمناطق الساحلية، كما تقوم بتسويق المولات التجارية المتواجدة فى محافظات الجمهورية المختلفة، بالإضافة إلى تسويق أبراج إدارية وتجارية وطبية وسكنية، مشيرًا إلى أن الشركة لديها تعاقدات ضخمة جدًا مع أكثر من 200 مطور عقارى على مستوى مصر.

وأكد أن الشركة حققت مبيعات ضخمة وتستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية 2023.