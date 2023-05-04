«بروباركو» الفرنسية تستثمر 5 ملايين دولار فى صندوق «ديسربتيك»

أعلنتProparco “بروباركو” الذراع الاستثمارية للوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، اليوم عن استثمارها في صندوق DisrupTech Ventures لرأس المال الجريء، لدعم التنمية في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر والمساعدة في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في البلاد.



ورصدت “بروباركو” 5 ملايين دولار في “DisrupTech ” والتي تهدف إلى توفير رأس مال أولي لما يصل إلى 28 شركة ناشئة مع التركيز بشكل أساسي على خدمات التكنولوجيا المالية ، كما نجح صندوق “DisrupTech Ventures” في جمع 36 ملايين دولار من عدة مستثمرين ، بما في ذلك مؤسسات تمويل دولية وصناديق أموال واستثمارات عائلية، وتعد “DisrupTech” مصدر تمويل مهم لشركات التكنولوجيا المصرية ، التي تواجه في كثير من الأحيان تحديات لجمع رأس المال لطرح ابتكاراتها في السوق.



وبات توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية أمر مُلح وضروري للتحول الرقمي والشمول المالي في مصر. وفي الوقت نفسه ، يبلغ حجم رأس المال الاستثماري المتاح في مصر ربع متوسط الأسواق الناشئة ، على الرغم من نموه بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية. والجدير بالذكر أنه إلى جانب الدعم المالي تقدم “DisrupTech” أيضًا المشورة والإرشاد الإستراتيجي للشركات التي تدعمها.



وتعقيبا على هذا التعاون ، قال محمد عكاشة ، الشريك الإداري لصنوق” DisrupTech Ventures “إن مصر غنية برواد الأعمال والمؤسسين الموهوبين ، ولكن في كثير من الأحيان ، لا يمكنهم تأمين رأس المال الذي يحتاجون إليه لتحقيق رؤيتهم وتوسيع أعمالهم ، فنحن دائمًا متحمسون لدعم رواد الأعمال المبتكرين لزيادة الوصول إلى الخدمات المالية والمساهمة في نمو الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر”.



تم إطلاق “DisrupTech” منذ عامين ، وقد استثمر الصندوق حوالي 40% من حجمه في شركات التكنولوجية الناشئة في مصر، وقد تأسست “DisrupTech” من قبل فريق محترف من خبراء في مجال التكنولوجيا المالية حيث يتمتع الفريق بخبرة واسعة في مصر وعلى الصعيد الدولي.



من جانبها، قالت فرانسوا لومبارد ، الرئيس التنفيذي لـ “Proparco” : “نحن سعداء بهذه الشراكة مع صندوق “ديسربتيك” خاصة وأن بات واحدًا من المستثمرين الرائدين في المرحلة المبكرة للشركات في مصر ، وذلك بفضل سجل “ديسربتيك” في بناء الشركات الناشئة وخبرتها الكبيرة بالمجال”.

وتابعت لومبارد :”هذا التعاون يتماشى مع إستراتيجية “Proparco” لتعظيم التأثيرات وتمويل الابتكار ، وذلك من خلال تعزيز ظهور صناعة ديناميكية لرأس المال الاستثماري لدعم رواد الأعمال في مصر وأفريقيا”.



ويعتبر استثمار “Proparco” في “DisrupTech” جزءًا من برنامج رأس المال الجريء الخاص بها ، والذي استثمرت “Proparco” من خلاله أكثر من 120 مليون يورو في شركات أفريقية في مراحلها المبكرة وصناديق رأس المال الاستثماري منذ عام 2020.