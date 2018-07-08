برواتب مجزية.. 70 وظيفة شاغرة بالإسكندرية والمنوفية

دعاء حسني أعلنت شركة اس جي تريد، عن حاجتها لـ50 من مندوبي المبيعات للعمل بمقر الشركة بالاسكندرية، موضحة أن اشتراطات الوظيفة أن يكون حاصل علي مؤهل عالي ويتراوح عمر المتقدمين بين 23 و30 سنة بخبرة بين 1-2 سنوات ، ويجيد اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، مقابل راتب بين 1500 - 3500 جنيه. كما ذ

دعاء حسني

أعلنت شركة اس جي تريد، عن حاجتها لـ50 من مندوبي المبيعات للعمل بمقر الشركة بالاسكندرية، موضحة أن اشتراطات الوظيفة أن يكون حاصل علي مؤهل عالي ويتراوح عمر المتقدمين بين 23 و30 سنة بخبرة بين 1-2 سنوات ، ويجيد اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، مقابل راتب بين 1500 – 3500 جنيه.

كما ذكرت شركة لاكتاليس، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني، التي تضم عدد من العلامات التجارية بينها “(بريزيدن – لاكتيل – طعمة – نستله – سيليا)، عن حاجاتها لـ20 مندوب للعمل بمقرات الشركة بالمنوفية وأشمون والباجور والشهداء وبركة السبع.

وأضافت، أن المطلوب حصول المتقدمين لشغل الوظيفة على مؤهل ثانوية فنية نظام ٣ سنوات “متوسط “، ولا يشترط خبرة وأن يكون المتقدمين من الذكور ممن يتراوح اعمارهم بين 20-35 سنة، مقابل راتب قابل للتفاوض.

