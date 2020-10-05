«برنسيس» تفرغ 5500 طن رخام في موانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة PRINCESS.M (برنسيس) التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 6.4 متر وذلك لتفريغ 5500 طن رخام بالميناء.
وإجمالي حركة السفن اليوم 29 سفينة حيث سجل ميناء شرق دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفه 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة.
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.