«برنجي» أول تطبيق لخدمات التأمين الرقمية في مصر

أعلنت شركة برنجي الرقمية للمشروعات، الشركة الناشئة المتخصصة في تطوير وتقديم خدمات التكنولوجيا المالية والتي تأسست عام 2019 عن إطلاق تطبيق المحمول “برنجي bringy” أول تطبيق لخدمات التأمين الرقمية في مصر، وذلك من خلال شركتها التابعة برنجي الرقمية لوساطة التأمين، والذي تم إتاحته للتحميل من خلال متاجر التطبيقات لهواتف الأندرويد وآي فون.

ويمكن “برنجي” العملاء من اختيار خدمات التأمين التي تناسب احتياجاتهم، والحصول على عرض سعر، ثم الدفع بطريقة آمنة عن طريق كروت الائتمان أو الخصم المباشر، ثم إصدار الوثيقة مع تمكين العميل من طباعتها أو تخزينها أو الرجوع إليها في أي وقت، مع توفير سبل طلب التعويض من خلال التطبيق.

وكل ذلك من خلال واجهة متطورة صممت خصيصا لتسهل على العملاء الاختيار بين أنواع التأمين المختلفة ومعرفة الشروط والأحكام بشكل كامل بسهولة ويسر من خلال خطوات بسيطة وفي دقائق قليلة والحصول علي التغطية التأمينية لحظيا في الحال، تطبيق برنجي متاح حاليا للعملاء في السوق المصري.

يشمل تطبيق برنجي في مرحلته الأولي بعض خدمات التأمين الأساسية التي تستهدف فئات عريضة من العملاء في المجتمع المصري، وحمايتهم من مخاطر عديدة، وتمكينهم من تخطي أزمات كبيرة بطريقة آمنة، مثل تأمين الحوادث الشخصية وتأمين المسكن وتأمين المشروعات الصغيرة وتأمين مخاطر الإصابة بمرض السرطان وتأمين مصاريف الجنازة.

وتعمل برنجي في الفترة القادمة علي زيادة خدمات التأمين المتاحة من خلال التطبيق لتشمل خدمات أخري تري أنها سيكون لها دور كبير في حماية وتأمين العملاء في السوق المصرية.

تقدم برنجي الرقمية لوساطة التأمين الخدمات التأمينية بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وبالتعاون والشراكة مع كبري شركات التأمين في مصر والتي تشاركنا الرؤية لتقديم خدمات تأمينية رقمية متطورة لجميع فئات العملاء في السوق المصرية الكبير.

وعلق أحمد أسامة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي برنجي الرقمية للمشروعات، قائلا “التحول الرقمي له أثر عظيم علي كثير من الخدمات التي نحتاج إليها، خاصة الخدمات المالية غير المصرفية والتأمين، وفي الوقت نفسه يطمح جيل الألفية إلي تحقيق المزيد بشكل سهل وسريع وآمن، مهمتنا في برنجي تحقيق طموحات جيل الألفية بتحويل الخدمات التي ظلت تقليدية لسنوات عديدة إلي خدمات رقمية لحظية تحقق طموحه ومتطلباته، وفي متناول يده من خلال جهاز الهاتف المحمول، وخصوصا خدمات التأمين نظرا لدورها وأهميتها في حماية وسلامة المجتمعات من مخاطر عديدة”.

الشريك المؤسس لبرنجي الرقمية للمشروعات

ومن جانبه، قال شادي سمير، الشريك المؤسس ورئيس القطاع الفني برنجي الرقمية للمشروعات، “راعينا في تصميم وتطوير برنجي أحدث السبل لتقديم تجربة سهلة ومتميزة لعملائنا، مع مراعاة كفاءة الأداء والأمان في المعاملات وسرية بيانات العملاء، كما استخدمنا أحدث البنيات التقنية والتي تعتمد في الأساس على الحوسبة السحابية وتضمن إطلاق التحديثات المستقبلية بسهولة وسرعة وأمان”.

وقال أشرف حشيش، العضو المنتدب لشركة برنجي الرقمية لوساطة التأمين، “تطبيق برنجي في متناول يد فئات عريضة من العملاء في المجتمع المصري، يمكنهم من الاشتراك في الخدمات التأمينية بشكل لحظي، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في تقديم خدمات التأمين التي كانت تاريخيا تقدم بشكل تقليدي ولفئات محددة من العملاء”.