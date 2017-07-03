برنت يسجل أكبر انخفاض منذ 20 عامًا

خالد بدر الدين هوت أسعار البترول خلال النصف الأول من العام الجارى، أكثر من 14 %، ليهبط خام القياس العالمى مزيج برنت، إلى 47.92 دولار للبرميل، والخام الأمريكى إلى 46.04 دولار للبرميل حاليا، لتسجل أكبر انخفاض نصف سنوى، منذ 20 عامًا، عندما خسرت حوالى 19 % خلال النصف الأول من عام 1998، وإن كانت أسعار

خالد بدر الدين

هوت أسعار البترول خلال النصف الأول من العام الجارى، أكثر من 14 %، ليهبط خام القياس العالمى مزيج برنت، إلى 47.92 دولار للبرميل، والخام الأمريكى إلى 46.04 دولار للبرميل حاليا، لتسجل أكبر انخفاض نصف سنوى، منذ 20 عامًا، عندما خسرت حوالى 19 % خلال النصف الأول من عام 1998، وإن كانت أسعار النفط تزيد عادة فى النصف الأول.

وهبطت أسعار البترول بحوالى 12 % خلال الشهر الماضى لتسجل أدنى مستوى تقريبا منذ 10 أشهر، كما تراجعت طوال 5 أسابيع من 6 أسابيع ماضية، للمرة الأولى منذ أغسطس 2015، كما انخفضت أسعار الخام خلال الأسبوع قبل الماضى، لتنزل إلى أدنى مستو منذ عام تقريبًا، فى الوقت الذى تتزايد فيه المخاوف بسبب فائض المخزونات النفطية المستمر، منذ 3 أعوام، ومع استمرار زيادة الإنتاج على مستوى العالم، لا سيما نيجيريا، وليبيا، وإيران، والولايات المتحدة الأمريكية، التى تعزز المعروض الضخم فى الإمدادات العالمية.

ومع ذلك قفزت أسعار النفط خلال الجلسات السبع الماضية، مع انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية، كما جاء فى تقرير لشركة بيكر هيوز الأمريكية لخدمات الطاقة، التى أكدت أن الشركات الأمريكية قلصت عدد منصات الحفر النفطية، خلال الأسبوع الماضى، للمرة الأولى منذ يناير من هذا العام، بعد أن زاد عددها على مدار 23 أسبوعًا على التوالى.

وقالت شركة بيكر هيوز نهاية الأسبوع الماضى، إن الشركات خفضت عدد منصات الحفر النفطية، بواقع منصتين فى الأسبوع المنتهى فى 30 يونيو، ليصل العدد الإجمالى إلى 756 منصة، بالمقارنة مع 341 منصة فى نفس الأسبوع من العام الماضى، بعد موجة نمو قياسية استمرت على مدار 23 أسبوعا، على التوالى، ليرتفع عدد الحفارات فى 52 أسبوعا، من الأسابيع السبعة والخمسين الماضية، منذ يونيو من العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن المصانع الصينية حققت فى شهر يونيو الماضى، نموا بأسرع معدل خلال 3 شهور الماضية، ما يعطى الأمل فى أن الطلب على البترول ينمو عالميا، ما يعزز جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول –أوبك- التى أعلنت فى 25 مايو الماضى عن اتفاق على تمديد خفض الإنتاج، لمدة 9 أشهر حتى نهاية مارس المقبل، بهدف استعادة توازن السوق.

وقال نوربرت رويكر، رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية فى بنك جوليوس باير السويسرى، إن أعداد الحفارات فى أحواض النفط الصخرى الأمريكية -معيار قياس نشاط الحفر والاستثمارات الذى يحظى بأكبر قدر من المتابعة- زادت بأكثر من 200% هذا العام، مقارنة مع المستويات المتدنية التى جرى تسجيلها فى نفس الوقت العام الماضي.

وخفض المحللون توقعاتهم للعام الجارى لكل شهر منذ فبراير الماضى لدرجة أن المسح الذى شمل 36 من خبراء الاقتصاد والمحللين، توقعوا أن يبلغ سعر خام القياس العالمى مزيج برنت 53.96 دولار فى المتوسط هذا العام انخفاضا من 55.57 دولار، وفق توقعات الاستطلاع السابق، ليستمر اتجاه الانخفاض التدريجى للتوقعات كل شهر هذا العام، بينما من المتوقع أن يبلغ سعر الخام الأمريكى الخفيف 51.92 دولار للبرميل فى المتوسط هذا العام انخفاضا من 53.52 دولار فى توقعات الشهر السابق.

وقال توماس بوه، المحلل بشركة كابيتال إيكونوميكس لاستشارات الاقتصادية العالمية، إن ارتفاع الإنتاج الأمريكى سيؤجل استعادة السوق لتوازنها حتى نهاية العام، لكن تخفيضات إنتاج أوبك يجب أن تكون كافية للوصول بالمخزونات مجددا إلى متوسط 5 أعوام حتى مع زيادة الإنتاج الأمريكي.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية رفعت فى يونيو توقعاتها لإنتاج النفط الأمريكى العام المقبل، قائلة إنها تتوقع فى الوقت الحالى، أن يتجاوز الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا، متجها صوب أعلى مستوياته على بينما اتفقت منظمة أوبك ومنتجون حلفاء لها، على تمديد اتفاق لخفض الإنتاج بحوالى 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس المقبل.

وترى كايلين بيرش، المحللة لدى وحدة إيكنوميست إنتلجنس، لأبحاث أسواق البترول، أن تمديد خفض إنتاج أوبك ومنتجين آخرين لتسعة أشهر، يجب أن يكون كافيا لدفع السوق أكثر نحو التوازن، بشرط أن يبدأ معدل نمو الإنتاج الأمريكى فى التباطؤ فى أوائل العام المقبل، وأن يظل التزام المشاركين فى اتفاق خفض الإنتاج من أوبك وخارجها قويا.

ويؤكد محللون آخرون أن ارتفاع الإنتاج فى نيجيريا وليبيا العضوين المعفيين من اتفاق خفض الإنتاج فى أوبك، والتوترات الدبلوماسية بين قطر وجيرانها، بما فى ذلك السعودية، تكون ضمن العوامل التى يمكن أن تحدد مسار سعر النفط فى الأجل المتوسط.

وأظهر المسح الذى أجرته رويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول –أوبك- من النفط ارتفع فى يونيو بمقدار 280 ألف برميل يوميا إلى أعلى مستوى فى 2017 مع استمرار تعاف الإمدادات من عضوى أوبك المعفيين من اتفاق خفض الإنتاج على نحو بدد أثر الالتزام القوى بالاتفاق من جانب نظرائهما ومن المتوقع أيضا أن يرتفع إنتاج نيجيريا أكثر فى الأسابيع القادمة لتبلغ الصادرات فى أغسطس ما لا يقل عن مليونى برميل يوما لتسجل أعلى مستوى منذ 17 شهرا.

وارتفع إنتاج ليبيا من البترول عن المتوسط، رغم التذبذبات ليتجاوز الآن المليون برميل يوميا، ليصل إلى أعلى مستوى منذ 4 أعوام، غير أنه لا يزال أقل نوعا من 1.6 مليون برميل يوميا التى كانت تنتجها ليبيا قبل الحرب الأهلية فى عام 2011.