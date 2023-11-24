برنت يتراجع قبل قرار «أوبك+» بشأن الإنتاج

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الجمعة، مواصلةً تكبد خسائر من الجلسة السابقة، بينما يحاول المتعاملون التكهن بما إذا كان تحالف “أوبك+” سيتوصل إلى اتفاق يفضي إلى المزيد من تخفيضات الإنتاج، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، بما يعادل 0.07%، إلى 81.36 دولار، بعد أن انخفضت 0.7% عند التسوية في الجلسة السابقة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتًا، أو 0.86%، إلى 76.44 دولار، مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء. ولم تكن هناك تسوية للخام الأمريكي يوم الخميس لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة.

ويتجه كلا الخامين لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع، بدعم من توقعات بأن تحالف “أوبك+”، بقيادة السعودية، قد يقلص الإمدادات لتحقيق التوازن في الأسواق حتى عام 2024.

وفاجأ التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، السوق بإعلانه، يوم الأربعاء، أنه سيؤجل اجتماعا وزاريا لمدة أربعة أيام حتى 30 نوفمبر، بعد أن واجه المنتجون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستويات الإنتاج.