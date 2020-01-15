برنامج «TVET Egypt»: تقديم مسودة «التعليم الفنى الموحد» النهائية إلى «الوزراء» منتصف العام

كشفت شروق زيدان المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى «TVET Egypt» ، في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه يجرى حالياً مناقشة مسودة مشروع قانون التعليم الفنى الموحد حالياً مع عدد من ممثلي مجلس النواب، وكل من وزارات السياحة والقوى العاملة والصناعة والتربية والتعليم، للاتفاق على موادها النهائية، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الوزراء منتصف العام الحالى.

وأشارت إلى ضرورة وجود قانون يجمع كل الوزارات والجهات المعنية، ويرسخ لاستراتيجة موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

وأكدت «شروق» أن أبرز ملامح مسودة التعليم الفنى الموحد تتمثل فى إيجاد جهة موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني تضم ممثلين من كل الكيانات المعنية، وخلق نظام متعدد المستويات يسمح بالتنسيق بينها.

وأضافت المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى أن المسودة تتضمن مواد لإنشاء مجالس مهارات تقنن دور القطاع الخاص فى العمالة التدريبية والفنية ، فضلًا عن إتاحة قاعدة بيانات ومعلومات عنها في مصر تساعد في بناء واتخاذ القرارات الصحيحة على مستوى الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشارت «شروق» إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص فى دعم عملية التدريب الفنى، ووضع وتطوير مناهج دراسية جديدة، فضلًا عن الارتقاء بجودة البرامج المقدمة.

وكان برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى «TVET Egypt»، قد انتهى من إعداد مسودة مشروع قانون موحد للتعليم الفنى أوائل الشهر الحالى.

يذكر أن برنامج TVET Egypt ممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية، بهدف تطوير التعليم الفنى فى مصر، بما يلبى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة توظيف الشباب وزيادة التنافسية.