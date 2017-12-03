برنامج flat 6 labs ينفذ إغلاقا جديدا بقيمة 100 مليون جنيه

سمية كمال:انتهى برنامج مسرعات الأعمال "flat 6 labs" لرعاية الأفكار الابداعية منذ عدة شهور من تنفيذ إغلاق جديد بقيمة 100 مليون جنيه لصندوق الاستثمار التابع لها (Flat6Labs Accelerator Company (FAC.وقال رامز محمد، المدير التنفيذى للبرنامج، إن الإغلاق تم بمشاركة جهات محلية ودولية هى مؤسسة التمويل ال

سمية كمال:

انتهى برنامج مسرعات الأعمال “flat 6 labs” لرعاية الأفكار الابداعية منذ عدة شهور من تنفيذ إغلاق جديد بقيمة 100 مليون جنيه لصندوق الاستثمار التابع لها (Flat6Labs Accelerator Company (FAC.

وقال رامز محمد، المدير التنفيذى للبرنامج، إن الإغلاق تم بمشاركة جهات محلية ودولية هى مؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى وتديرها مجموعة بنك الاستثمار القومى، وصندوق المشروعات المصرى الأمريكى “EAEF”، وسيتم توظيف الحصيلة فى تمويل 100 شركة ناشئة بواقع مليون جنيه لكل شركة على حدة.

وبحسب سحر نصر، وزيرة الاستثمار فى تصريحات سابقة، فإن شركة مصر لريادة الأعمال تأسست بعد شهر واحد من توليها الوزارة برأسمال 451 مليون جنيه، وبتمويل مشترك من “الاستثمار” والصندوق السعودى للتنمية، وشركة إن آى كابيتال، فى إطار تمويل الشركات الناشئة كخطوة أولى نحو بناء أسس اقتصادية سليمة.

وأوضح محمد لـ«المال» أنه من المقرر افتتاح مكتب جديد بإحدى الدول العربية، وقام البرنامج خلال الـ 6 سنوات الماضية بدعم 135 شركة ناشئة خلال 19 دورة عمل من 5 دول عربية هى “مصر، والسعودية (جدة)، والإمارات (أبوظبى)، والأردن، وتونس”، منها 65 شركة بمصر فقط.

وألمح إلى امتلاك البرنامج خمسة صناديق لدعم رواد الأعمال باستثمارات إجمالية تصل إلى 30 مليون دولار تتنوع بين الاستثمار المباشر بالأعمال ودعم المشاريع، وبرامج مسرعات الأعمال، لافتا إلى أن قيمة التمويل الذى تحصل عليه الشركة الناشئة يتراوح بين 50 و100 ألف دولار لكل شركة على حدة.

وأكد أن “flat6 labs” يولى اهتماما كبيرا بمشروعات الشباب التى تعتمد على الأفكار المبتكرة، فيوفر للمطورين ورواد الأعمال برنامجًا متكاملاً بغرض تمويلهم، إلى جانب مرحلة التوجيه والإرشادات والتى تستمر لمدة 4 أشهر بواسطة مدربين محترفين ويشمل الإرشاد المساعدة فى مجال الخدمات اللوجيستية، والنواحى التقنية، وجذب قاعدة عملاء، وتعيين الموظفين، وكيفية تنفيذ عرض تقديمى للمشروع جاذب للمستثمرين.

وأضاف أن هذه المرحلة تشتمل أيضًا على مرحلة التدريب من خلال دورات مكثفة، علاوة على مجموعة حوافز وامتيازات من شركات عالمية تصل إلى 300 ألف دولار، ومنها مايكروسوفت، وpay pal لحلول المدفوعات الإلكترونية، وخدمات أمازون لدعم خدمات الويب، إلى جانب الدعم القانونى، وتوفير أماكن مناسبة للعمل.

وتابع: تستهدف المرحلة الاخيرة تحقيق التواصل بين رجال الاعمال المحليين والاجانب ورواد الأعمال، مبينا أنه يتم إطلاق دورة جديدة من البرنامج كل 6 أشهر؛ لاستقبال الأفكار الجديدة.

وحدد مطالب مجتمع المطورين فى ضمان توافر تمويلات على مدار المشروع وليس مرحلة بدايته فقط، فيسعى رائد الأعمال للحصول على سيولة مالية جديدة بعد بدء مشروعه بغرض أعمال التطوير، والتوسع إقليميًّا ودوليًّا، معتبرا أن التمويل هو العامل الاساسى لنجاح الشركات، وتحويل الإفكار إلى منتجات على أرض الواقع.

وأكد أن قانون الاستثمار الجديد فتح نافذة جديدة لرواد الأعمال بمصر، ليصبحوا قادرين على بدء شركاتهم بثقة، وضخ استثمارات أكبر خصوصًا القطاعات المرتبطة بالابتكار والتكولوجيا.

ورأى أن تحرير سعر الصرف ساهم فى ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات عموما، إلا أنه خلق مناخا استثماريّا جديدا، أصبحت القيم الإجمالية للمشروعات الصغيرة مغرية جدًا للمستثمرين، ما ينعكس بالايجاب على العوائد الاستثمارية المتوقعة خلال السنو ات المقبلة.

وتابع: إن تجربة “flat 6 labs” لاقت نجاحًا كبيرًا بمصر، وأن العمل مع العشرات من الشركات الناشئة ساعد على خلق مناخ استثمارى جيد، لاسيما مع تطور السوق سريعًا، لافتًا إلى وجود تحديات ومعوقات لا ينفى مطلقا توافر مناخ جديد للاستثمارات المستقبلية.

يذكر أن «سوارى فينشرز» أسست برنامج ريادة الأعمال «FLAT 6 LABS» بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية عام 2011 بغرض توفير بيئة صالحة لتحويل الفكرة إلى مشروع حقيقى ودعمه بمتخصصين من شركات عالمية وخبراء لتزويده بالدورات التدريبية اللازمة ذلك لمدة ثلاثة أشهر، وذلك مقابل استحواذ الشركة المحتضنة على نسبة بين 10 و%15.

وكانت شركة «flat 6 labs» قد أهلت عدة شركات سابقة وقامت بتسويقها على صناديق الاستثمار، منها «تاسكتى» و«نفهم» و«واضح» و«استديو إيه» و«أجرة» و«جو إجازة» و«النوتة».