برنامج «هل تجرؤ » بنسخته المغربية التونسية قريبًا على قناة أخبار الآن

تنطلق أولى حلقات «برنامج » هل تجرؤ بنسخته المغربية، يوم 7 من أكتوبر الحالي، وذلك بعد نجاح الموسم الأول بنسخته اللبنانية، الذي سيكون من إنتاج شركة NR production لنبيل الرفاعي، وتحت إشراف المشرفة العامة على البرنامج الإعلامية رانيا الصياح، عبر قناة أخبار الآن.

وسيستضيف البرنامج في حلقته الأولى، الممثلة وعارضة الأزياء العالمية التونسية عزة سليمان، التي حصدت نجاحًا كبيرًا في العديد من الأعمال التي قدمتها.

الفنانة المغربية رجاء قصابني

وتم اختيار الفنانة المغربية رجاء قصابني لتكون مقدمة للبرنامج في موسمه الثاني، والتي أعربت بدورها عن سعادتها في خوض هذه التجربة الجديدة.

كما سيستضيف البرنامج نخبة من أبرز الشخصيات و ألمع نجوم البلدين.

ويهدف برنامج هل تجرؤ الذي يعتبر برنامجًا حواريًا، إلى تقريب الجمهور حول كل ما يتعلق بتفاصيل الضيف العملية والشخصية، ويتشكل محتواه من 5 محاور، كل واحد منها مختلف على الآخر، حيث يسعى من خلالها المقدم إلى طرح أسئلة تتخد طابعا من الجرأة على الضيف.

الممثلة وعارضة الأزياء العالمية التونسية عزة سليمان

ويشار إلى أنه تم تصوير حلقات تونس، مع عدد من الشخصيات التونسية الرائدة في شتى المجالات، وذلك في فندق غولدن قرطاج.