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برنامج منى الشاذلي : ما يتداول بشأن تفاوضنا مع بيج رامي أخبار كاذبة

بيج رامي حقق المركز الأول في فعاليات بطولة مستر أولمبيا مؤخرًا
المال - خاص 9:41 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 9:41 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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صدر بيان من برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أن بطل كمال الأجسام بيج رامي يتقاضي مبلغ 500 ألف جنيه نظير ظهوره في البرامج.

وأفاد البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك للبرنامج : “تداول أخبار كاذبة، عن تفاصيل تفاوض البرنامج مع البطل المصري”.

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ونفى البرنامج قيامه بالتصريح بأي شيء له علاقة بذلك على الإطلاق.

وأكد أن علاقة البرنامج بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل، وأننا نتشرف بكل ضيوفنا السابقين والمحتملين، ولا نبني احتفاءنا بهم على أساس المنفعة أو الرؤى الضيقة.

وختتم البيان قائلا: “كل المحبة والفخر بالبطل العالمي بيج رامي”.

يذكر أن بيج رامي حقق المركز الأول في فعاليات بطولة مستر أولمبيا مؤخرًا، وتم استقباله فور عودته من قبل وزبر الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

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بقلم المال - خاص

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