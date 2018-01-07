برنامج عمرو الليثى يعود في فبراير

رحاب صبحى قال عمرو الليثى، مقدم برنامج "واحد من الناس"، إن برنامجه يعود فى شكله الجديد على شاشة قناة الحياة مطلع فبراير. أضاف الليثى؛ أن هناك تغيرات في البرنامج، شكلًأ ومضمونًا، ويستمر فى دعم مشروعات التنمية المجتمعية، ويُعبر عن أحلام…

رحاب صبحى

قال عمرو الليثى، مقدم برنامج “واحد من الناس”، إن برنامجه يعود فى شكله الجديد على شاشة قناة الحياة مطلع فبراير.

أضاف الليثى؛ أن هناك تغيرات في البرنامج، شكلًأ ومضمونًا، ويستمر فى دعم مشروعات التنمية المجتمعية، ويُعبر عن أحلام البسطاء.

أوضح أن سياسة البرنامج لن تختلف عن سابقها، ويشارك فى العديد من الأنشطة الخيرية، من منطلق واجب وطني لخدمة أهالينا فى شتى بقاع الجمهورية، والمشاركة فى قوافل التنمية في المحافظات، وتجهيز عرائس أيتام ودعم الفقراء والمحتاجين.

يذكر أن الليثي حصل على جائزة خاصة للعام الثاني على التوالي، كأفضل مقدم برامج اجتماعية لعام 2017، عن برنامج واحد من الناس.

