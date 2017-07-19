برنامج صيفى بمكتبة الإسكندرية لدمج المراهقين بأولياء أمورهم

مها يونس تنظم مكتبة النشء بمكتبة الإسكندرية برنامجها لأولياء الأمور فى فترة صيف 2017، ويأتى البرنامج هذا العام تحت شعار "نحو علاقات إنسانية حقيقية"، والذى يضم محاضرات وورش عمل تستهدف كل المهتمين بسن النشء، من أجل بناء جسور من التفاعل والحوار بين المراهقين وأولياء أمورهم.ويتناول البرنامج كيف

مها يونس

تنظم مكتبة النشء بمكتبة الإسكندرية برنامجها لأولياء الأمور فى فترة صيف 2017، ويأتى البرنامج هذا العام تحت شعار “نحو علاقات إنسانية حقيقية”، والذى يضم محاضرات وورش عمل تستهدف كل المهتمين بسن النشء، من أجل بناء جسور من التفاعل والحوار بين المراهقين وأولياء أمورهم.

ويتناول البرنامج كيفية إنشاء علاقات حقيقية مع الأبناء، ومواصفات العلاقة الصحية التى تحمى الأبناء من خطر الإدمان، ومواصفات الأسرة السوية ومتى تلجأ الأسرة للعلاج.

ويواصل برنامج مكتبة النشء النهج الذى اتبعه فى السنوات القليلة الماضية بدمج المراهقين مع ذويهم من خلال ورش عمل تفاعلية كورشة “التراحم non-violent communication ” التى يمارس فيها الطرفان التواصل النابع من تفهم احتياجات كل طرف، وورشة عمل “نحو علاقات أسرية لا يحكمها الغضب” التى يتدرب فيها الحضور على استخدام اليقظة mindfulness لتخطى الخلافات الأسرية.

يتميز البرنامج هذا العام بورش عمل للآباء والأمهات فقط لإعادة اكتشاف أنفسهم من خلال ورشتى كتابة وحكى يمكنهم من خلالها مشاركة خبراتهم، فيما تنظم المكتبة احتفالية للم شمل العائلة فى يوم مفتوح يتواصل فيه جميع أفراد العائلة.

يشارك فى البرنامج العديد من المتخصصين، منهم الدكتور أحمد ضبيع، استشارى الطب النفسى بكلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور محمد طه، استشارى الطب النفسى بكلية الطب جامعة المنيا، الدكتور شريف درويش، استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان بمستشفى المعمورة بالإسكندرية، ومى علوى، متخصصة فى التربية الإيجابية، ومنى الكيال، الكاتبة الصحفية ومؤسسة مبادرة “هتقدرى”، والكاتب محمود منسى.