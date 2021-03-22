«برنامج زمالة القادة في الابتكار» يختتم ورشة العمل الافتراضية الأولى لعام 2021 في مصر

تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين في برنامج زمالة القادة في الابتكار LIF علي نظام الابتكار الفريد في مصر

اختتم برنامج زمالة القادة في الابتكار (LIF) التابع لصندوق نيوتن مشرفة أول ورشة عمل افتراضية لعام 2021 في مصر ، حيث رحب بفوج جديد من المشاركين.

ووفق بيان صحفي صاد ر عن السفارة البريطانية ، تهدف الورشة التي قدمتها الأكاديمية الملكية للهندسة البريطانية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار المصرية، كجزء من صندوق نيوتن مشرفة البريطاني-المصري ، إلى تعريف المشاركين في برنامج زمالة القادة في الابتكار LIF علي نظام الابتكار الفريد في مصر.

وبحسب بيان السفارة البريطانية ؛ أتيحت للمشاركين فرصة التواصل مع رواد الأعمال المحليين وخبراء النظام البيئي، والمشاركة في ورش عمل تعاونية والتركيز على كيفية تسويق أفكارهم بشكل فعال، تم تعريفهم بالطرق الرئيسية لبناء شراكات الصناعة والشركات، كذلك تحديد مصادر الاستثمار والتمويل من خلال دراسات الحالة من رواد الأعمال المصريين وخريجي LIF.

يدعم برنامج زمالة القادة في الابتكار العلم والابتكار والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. فهو يجمع بين القادة الناشئين في مجتمع الابتكار العالمي، مما يوفر لهم إمكانية الوصول إلى تدريب عالي الجودة على مهارات التسويق. كما يهدف إلى تطوير شبكة من الأقران – هنا في مصر والمملكة المتحدة وحول العالم.

في عام 2021 يصل البرنامج إلى 14 دولة مختلفة، من بينها مصر، ويساعد في إنشاء شبكات دولية متميزة من المبتكرين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا. و نتيجة هذا البرنامج ، تستطيع كل من مصر والمملكة المتحدة معالجة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة معًا بشكل مباشر ، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال من أجل النمو الاقتصادي.