ثقافة وفنون

برنامج رامز موفي ستار الحلقة 2 .. صراخ وانهيار ياسمين صبري (فيديو)

تعالت صرخات ياسمين صبري مع زيادة وتيرة الحركة ووصولهم للكوبري القصير الذي جعلها تتخيل ان السيارة ستسقط في بركة بها تمساح
سلوى عثمان 8:19 م, الأحد, 3 أبريل 22 8:19 م, الأحد, 3 أبريل 22

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استضاف برنامج رامز موفي ستار الحلقة ٢ الذي يقدمه الفنان رامز جلال ويعاونه في المقلب هذا العام الممثل العالمي فان دام ، الفنانة ياسمين صبري ، وهو برنامج المقالب الذي تم تصويره للمرة الثانية بالرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن أنشطة هيئة الترفيه .. لم يقم رامز جلال هذه المرة بالسخرية من ضحيته الحديدة بل ظل يحاول التحدث عنها بإعجاب وفخر باعتبارها واحدة من الفنانات المصريات الجميلات .

ورفضت ياسمين صبري ارتداء الباروكة الغريبة التي طلبت منها ارتدائها ككجزء من التصوير _ فكرة استقطاب النجم قائمة على كونه ضيف شرف في فيلم بطولة فان دام _ ، وبدأ المقلب بقيام إحدي مساعدات الملابس بشكها بدوس بقوة وكأنها لا تقصد . ثم بدأت وصلة ركوب السيارة وسواقتها برعونة شديدة وسط صحراء الرياض والاحتكاكات مع سيارات أخرى ككجزء من هذا المشهد الغير حقيقي .. تعالت صرخات ياسمين صبري مع زيادة وتيرة الحركة ووصولهم للكوبري القصير الذي جعلها تتخيل ان السيارة ستسقط في بركة بها تمساح .

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وانتابت صبري نوبة من الزعر عندما اكتشفت أن ما حدث لها مقلب وحاولت ان تتمالك اعصابها بسرعة .

مواعيد برنامج رامز موفي ستار

يقدم برنامج رامز موفي ستار يوميا على قناة mbc مصر الساعة 6.18 دقيقة ، والإعادة واحدة صباحا ، وتم تصويره في السعودية بمدينة الرياض علي مدار 10 أيام ، وتمكن من خداع عدد كبير من النجوم في مجالي الفن والرياضة، ولكن الحلقات الرياضية سوف تقتصر هذا العام علي 6 ضيوف فقط ، منهم بيج رامي. زيزو ، محمد شريف ، بدر بانون ، عبد الله الدوسرى

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وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء منهم عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود، بالإضافة إلي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان .

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بقلم سلوى عثمان

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