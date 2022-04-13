برنامج رامز موفي ستار الحلقة 12.. السولية يلقي رامز جلال على الأرض (فيديو )

برنامج رامز موفي ستار هذه الحلقة كان الضيف هو لاعب منتخب مصر عمرو السولية ، وهو أول لاعب كرة يشارك بالمقلب هذا العام ، وهو البرنامج الذي يقدمه رامز جلال ومعه النجم العالمي فان دام

برنامج رامز موفي ستار هذه الحلقة كان الضيف هو لاعب منتخب مصر عمرو السولية ، وهو أول لاعب كرة يشارك بالمقلب هذا العام ، وهو البرنامج الذي يقدمه رامز جلال ومعه النجم العالمي فان دام ، وتم تصويره بالسعودية للعام الثاني على التوالي .

تغير المقلب هذه المرة نظرا لأن عمرو السولية ليس ممثلا ، فكانت الخدعة في أنه سيشارك في إعلان بالاشتراك مع فان دام لأحد ماركات الكوتشيات .

تحدث السولية مع فان دام بالإنجليزية بطلاقة ، وكان مشهد الإعلان طريف ، وبه جمل كوميدية كثيرة ، ومع بداية إنطلاق السيارة في الجزء الأول من المقلب تعالت صيحات السولية ، وطالبهم بالتوقف عن استكمال المشهد .

وكانت صرخاته عالية وبدأ بالسباب في الجزء الثاني من المقلب حتى أخرجه رامز جلال من السيارة ، وعندما اكتشف السولية ان ما حدث مقلب قام بإيقاع رامز جلال على الأرض وحاول ضربه .

ولم يقم رامز جلال هذه الحلقة بإعطاء إشارة لتفجير القنبلة كما يحدث قبل نهاية كل حلقة بل اكتفي برش السولية بالمياة .

مواعيد برنامج رامز موفي ستار

يقدم برنامج رامز موفي ستار يوميا على قناة mbc مصر الساعة 6.18 دقيقة ، والإعادة واحدة صباحا، وتمكن من خداع عدد كبير من النجوم في مجالي الفن والرياضة، ولكن الحلقات الرياضية سوف يقتصر هذا العام على 6 ضيوف فقط ، منهم بيج رامي. زيزو ، محمد شريف ، بدر بانون ، عبد الله الدوسرى

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء منهم عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، و سليمان عيد ومحمد محمود، و الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان