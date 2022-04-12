برنامج رامز موفي ستار الحلقة 11 .. رد فعل غير متوقع لعائشة بن أحمد (فيديو)

يقدم برنامج رامز موفي ستار يوميا على قناة mbc مصر الساعة 6.18 دقيقة ، والإعادة واحدة صباحا ، وتم تصويره في السعودية بمدينة الرياض

في هذه الحلقة من برنامج رامز موفي ستار استضاف رامز جلال الفنانة التونسية عائشة بن أحمد ، وهو البرنامج الذي يقدمه معه النجم العالمى فان دام والذي تم استخدامه لاستقطاب ضحايا المقلب ، و البرنامج تم تصويره للمرة الثانية بالرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن أنشطة هيئة الترفيه .

عائشة بن أحمد واحدة من الفنانات اللاتي اشتهرن في وقت قصير ، وأصبحت واحدة من الفنانات العربيات المحترفات بمصر، وهذه من ضمن المعلومات التي قالها عنها رامز جلال في مقدمة الحلقة .

وعندما قابلت بن أحمد الفنان فان دام تحدثا معا باللغة الفرنسية ، ووافقت عندما شاهدته على أن تضع مكياج يجعل وجهها ملطخا قليلا بعدما كانت رافضة لهذه الفكرة ..

صرخت بن على كثيرا وكانت كلماتها مزيجا بين الفرنسية واللهجة التونسية في الجزء الأول من المقلب ، وهو جزء المطارات بالسيارة .

أما الجزء الثاني فازداد خوفها وتوسلاتها لإعادة السيارة لمكانها بعيدا عن الجسر الذي يقترب على السقوط داخل بركة بها تمساح .

ومع اكتشافها للمقلب قامت عائشة بن أحمد بضرب رامز جلال بقوة ، ولكنها تمالكت أعصابها وغنت الأغنية التي يغنيها جميع الضيوف لجلال قبل ختام الحلقة .

مواعيد برنامج رامز موفي ستار

يقدم برنامج رامز موفي ستار يوميا على قناة mbc مصر الساعة 6.18 دقيقة ، والإعادة واحدة صباحا ، وتم تصويره في السعودية بمدينة الرياض ، وتمكن من خداع عدد كبير من النجوم في مجالي الفن والرياضة، ولكن الحلقات الرياضية سوف يقتصر هذا العام على 6 ضيوف فقط ، منهم بيج رامي. زيزو ، محمد شريف ، بدر بانون ، عبد الله الدوسرى

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء منهم عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، و سليمان عيد ومحمد محمود، و الفنان السعودي عبد الله السدحان