ثقافة وفنون

برنامج رامز موفي ستار الحلقة 11 .. رد فعل غير متوقع لعائشة بن أحمد (فيديو)

يقدم برنامج رامز موفي ستار يوميا على قناة mbc  مصر الساعة 6.18  دقيقة ، والإعادة واحدة صباحا ، وتم تصويره في السعودية بمدينة الرياض
سلوى عثمان 11:25 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22 11:25 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

في هذه الحلقة من برنامج رامز موفي ستار استضاف رامز جلال الفنانة التونسية عائشة بن أحمد ، وهو البرنامج الذي يقدمه معه النجم العالمى فان دام والذي تم استخدامه لاستقطاب ضحايا المقلب ، و البرنامج تم تصويره للمرة الثانية بالرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن أنشطة هيئة الترفيه .  

عائشة بن أحمد واحدة من الفنانات اللاتي اشتهرن في وقت قصير ، وأصبحت واحدة من الفنانات العربيات المحترفات بمصر، وهذه من ضمن المعلومات التي قالها عنها رامز جلال في مقدمة الحلقة . 

اقرأ أيضا  برنامج رامز موفي ستار الحلقة 10 .. صدمة أحمد فتحي بعد المقلب (فيديو)

وعندما قابلت بن أحمد الفنان فان دام تحدثا معا باللغة الفرنسية ، ووافقت عندما شاهدته على أن تضع مكياج يجعل وجهها ملطخا قليلا بعدما كانت رافضة لهذه الفكرة .. 

صرخت بن على كثيرا وكانت كلماتها مزيجا بين الفرنسية واللهجة التونسية في الجزء الأول من المقلب ، وهو جزء المطارات بالسيارة . 

أما الجزء الثاني فازداد خوفها وتوسلاتها لإعادة السيارة لمكانها بعيدا عن الجسر الذي يقترب على السقوط داخل بركة بها تمساح . 

اقرأ أيضا  مسلسل دايما عامر الحلقة 9 .. بداية المواجهات بين عامر ولطفي

ومع اكتشافها للمقلب قامت عائشة بن أحمد بضرب رامز جلال بقوة ، ولكنها تمالكت أعصابها وغنت الأغنية التي يغنيها جميع الضيوف لجلال قبل ختام الحلقة . 

مواعيد برنامج رامز موفي ستار

يقدم برنامج رامز موفي ستار يوميا على قناة mbc  مصر الساعة 6.18  دقيقة ، والإعادة واحدة صباحا ، وتم تصويره في السعودية بمدينة الرياض ، وتمكن من خداع عدد كبير من النجوم في مجالي الفن والرياضة، ولكن الحلقات الرياضية سوف يقتصر هذا العام على 6 ضيوف فقط  ، منهم بيج رامي. زيزو ، محمد شريف ، بدر بانون ، عبد الله الدوسرى

اقرأ أيضا  أحداث مسلسل فاتن أمل حربى الحلقة 5 الحكم بالحبس على فاتن لمدة 24 ساعة

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء منهم عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، و سليمان عيد ومحمد محمود، و الفنان السعودي عبد الله السدحان

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سلوى عثمان

ملف الكاتب سلوى عثمان

اقرأ أيضاً

مسلسل يوتيرن الحلقة 11 .. يارا تكتشف أن يوسف هو من دفع شوقى ليكذب فى التحقيق

رحاب صبحي 6:16 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

«مين قال في رمضان» عمل درامي حصد الإعجاب وبطله افتقد لهجته المصرية

أحمد حمدي 5:34 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

«رحمة أحمد في الكبير قوي 6».. حديث مواقع التواصل وإشادات كبيرة بمشاهدها

أحمد حمدي 11:04 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 10 : نادين توقظ ضمير علاء لتجنيده معهم بالمخابرات ￼

أحمد حمدي 7:44 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10 : حصار الإخوان لمدينة الانتاج الإعلامي والسيسي يرد

أحمد حمدي 7:42 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22

أحداث مسلسل الكبير قوي 6 الحلقة 10 : اكتشاف الكبير سر لعبة الحبار ومن قام بها￼

أحمد حمدي 7:40 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22