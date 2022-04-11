برنامج رامز موفي ستار الحلقة 10 .. صدمة أحمد فتحي بعد المقلب (فيديو)

في هذه الحلقة من برنامج رامز موفي ستار استضاف رامز جلال الفنان الكوميدي أحمد فتحي ، وهو البرنامج الذي يقدمه معه النجم العالمى فان دام لاستقطاب ضحايا المقلب

في هذه الحلقة من برنامج رامز موفي ستار استضاف رامز جلال الفنان الكوميدي أحمد فتحي ، وهو البرنامج الذي يقدمه معه النجم العالمى فان دام لاستقطاب ضحايا المقلب ، و البرنامج تم تصويره للمرة الثانية بالرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن أنشطة هيئة الترفيه.

ظهرت ملامح الخوف والفزع على ملامح أحمد فتحي في كل جزء من المقلب ، حتى أن رامز جلال أعلن عن خوفه من إصابة فتحي بأي أعراض جانبية من جراء ما يحدث له ، بعد انتهاء الجزء الأول من المقلب .

وقام أحمد فتحي في الجزء الثاني من المقلب بطلب المساعدة كثيرا ونطق الشهادة عند مشاهدته للتمساح القابع تحتهم في البركة ، كما صرخ كثيرا كلما قام رامز جلال بوضع الثعبان على وجهه.

وعندما اكتشفت احمد فتحي المقلب وشاهد رامز جلال ظل يقول له « الطم على وشي » ، كما ظهرت عليه ملامح الاندهاش والاستغراب مما حدث له .

مواعيد برنامج رامز موفي ستار

يقدم برنامج رامز موفي ستار يوميا على قناة mbc مصر الساعة 6.18 دقيقة ، والإعادة واحدة صباحا ، وتم تصويره في السعودية بمدينة الرياض علي مدار 10 أيام ، وتمكن من خداع عدد كبير من النجوم في مجالي الفن والرياضة، ولكن الحلقات الرياضية سوف يقتصر هذا العام على 6 ضيوف فقط ، منهم بيج رامي. زيزو ، محمد شريف ، بدر بانون ، عبد الله الدوسري.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء منهم عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، و سليمان عيد ومحمد محمود، و الفنان السعودي عبد الله السدحان.