برنامج تكميلى لخريجى المعاهد الفنية المتوسطة بجامعة بنى سويف‎

أونا وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة في جلسته المنعقدة برقم 741 عن إنشاء برنامج تكميلي لخريجي المعاهد الفنية المتوسطة نظام العامين بكلية الخدمة الاجتماعية وذلك لاستكمال متطلبات الحصول على البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية على أن تبدأ الدراسة به في العام الدراسي ا

أونا

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة في جلسته المنعقدة برقم 741 عن إنشاء برنامج تكميلي لخريجي المعاهد الفنية المتوسطة نظام العامين بكلية الخدمة الاجتماعية وذلك لاستكمال متطلبات الحصول على البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية على أن تبدأ الدراسة به في العام الدراسي القادم.

أوضح رئيس جامعة بني سويف أن البرنامج يهدف إلى إعداد الكوادر العلمية وتنميتها مهنيًا وصقل مهاراتها للعمل في مجالات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية وتخريج الأخصائي الاجتماعي المتميز، وإتاحة الفرصة للأخصائيين الاجتماعيين الحاصلين على مؤهل متوسط لمواصلة تعليمهم والتزود بالمعارف العلمية النظرية والمهارات والخبرات العلمية التي تتاح لطلاب مرحلة البكالوريوس، إضافة إلى تحقيق الجودة والتميز في إعداد الأخصائي الاجتماعي بما يتواكب مع تطورات العصر وتحقيق متطلبات سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة أن مدة الدراسة بالبرنامج ثلاثة أعوام مقسمة إلى ستة فصول دراسية على أن يلتحق الطالب بالفرقة الثانية دون التقيد بسنة التخرج، أعلن أن يتم عقد امتحانات خاصة للدارسين المقيدين في هذا البرنامج ويسرى عليهم شروط النقل من فرقة إلى أخرى وجميع الأحكام التي تطبق على طلبة الكلية المنتظمين المنصوص عليها في اللائحة.