برنامج تعلم الخط الهيروغليفي ينطلق في مكتبات مدارس المعاهد القومية

تنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار برنامجا توعويًا عن الخط الهيروغليفي ، ذلكً بالتعاون مع المدارس التابعة للمعاهد القومية.

وأضاف بيان صحفي صادر عن الوزارة، أن البرنامج بدأ منذ الاثنين، و سينتهي يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، وذلك لطلاب المرحلة الإبتدائية.

وقالت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة، أن برنامج تعلم الخط الهيروغليفي هو استكمالا لمشروع المكتبات والذي استهدفت فيه الإدارة المكتبات العامة ومكتبات المدارس لربط الطلاب بالمكتبة المدرسية ودفعهم إلى الإطلاع والبحث العلمي.

ومن جانبها، أكدت منى غريب مسئول ملف برامج الأطفال بالإدارة، أن البرنامج يضم في مرحلته الأولى ثلاث مدارس تابعة للمعاهد القومية، ويشمل البرنامج ندوة عن الكتابة والكاتب في مصر القديمة ومكانته وتماثيله وخطوط اللغة المصرية القديمة خاصة الخط الهيروغليفى من خلال عرض تقديمي.

وتابعت ثم ورشة عمل لكتابة الطلاب أسماءهم بالخط الهيروغليفي داخل خراطيش حتى يتثني تعميم التجربة علي المدارس الحكومية.