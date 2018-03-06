برنامج تدريبي لمصدري الجوافة بمركز رشيد

أحمد اللاهونىعقد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اليوم، برنامجًا تدريبيًّا لمزارعي وموردي ومصدري الجوافة بمركز رشيد في محافظة البحيرة، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا".ويهدف البرنامج لتوعية المزارعين بالطرق السليمة لمكافحة الآفات ا

أحمد اللاهونى





عقد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اليوم، برنامجًا تدريبيًّا لمزارعي وموردي ومصدري الجوافة بمركز رشيد في محافظة البحيرة، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا”.

ويهدف البرنامج لتوعية المزارعين بالطرق السليمة لمكافحة الآفات التي تصيب محصول الجوافة والاستخدام الآمن للمبيدات والمتطلبات الأساسية للتوافق مع المنظومة الجديدة للصادرات الزراعية التي ستطبق على محصول الجوافة، منعًا لحظر المحاصيل خلال الموسم الجديد.

واستحدثت وزارتا التجارة والزراعة نظامًا جديدًا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل جميع الشحنات المصدرة؛ لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة؛منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

وقال عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن هــذا البرنامج يأتي ضمن مجموعة برامج وحملات توعية سينظمها المجلس خلال الفترة المقبلة للتوعية بأهمية اتباع الطرق السليمة في مجال مكافحة الآفات والأمراض والالتزام باستخدام المبيدات المصرح بها والحصول عليها من أماكن مرخصة والرش بوساطة متخصصين مدربين ومراعاة فترة الأمان ما بين الرش والحصاد؛ لضمان سلامة المنتج كإحدى الخطوات المهمة لضمان سلامة الشحنات الزراعية المصدرة.

يُذكر أن المجلس أعلن، في وقت سابق، إدخال كل من الرمان والجوافة ضمن المنظومة التصديرية الجديدة الصادر بها القرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017، وقد حقق تطبيق هذه المنظومة على محاصيل العنب والفراولة والفلفل نجاحًا كبيرًا أشاد به الاتحاد الاوروبي واتخذ على إثرها قـراره بإلغاء الفحوصات الإضافية على صادرات العنب المصري، وهناك اتجاه بإلغاء الفحوصات الإضافية كذلك على الفراولة المصرية بعد النتائج الإيجابية وانخفاض نسب الرفض بشكل كبير.