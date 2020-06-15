برنامج تدريبي للمصرفيين الأفارقة عبر أساليب التعليم عن بعد

يشارك فيه 44 مصرفيًا من 8 دول

قال المعهد المصرفي إن الفترة الحالية تشهد تقديم برنامج تدريبي بعنوان «العمليات المصرفية للمتخصصين بإدارات الموارد البشرية بالقطاع المصرفي » لمشاركين بعدد من الدول الإفريقية الشقيقة، برعاية البنك المركزي .

وأضاف في بيان أن البرنامج مدعوم بالكامل من البنك المركزي المصري كاستمرارا لاستراتيجية البنك والتي تهدف إلى توطيد العلاقات المصرفية الإفريقية من تدريب وتعلم وتبادل خبرات وتوفير بيئة مناسبة للتبادل التجاري بين الدول الإفريقية.

وكان مقررًا انعقاد البرنامج خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2020 على مدار 5 أيام ، ولكن نظراً لتداعيات فيروس كورونا تقرر تأجيل البرنامج حتى تستقر الأوضاع.

وقال أنه يتم الآن تقديم البرنامج من خلال أساليب التعليم عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة لوسائل الاتصال وذلك على مدار ١٥ ساعة تدريبية تتضمن عدد 6 محاضرات.

ويهدف البرنامج إلى إمداد مدراء الموارد البشرية ونوابهم بالبنوك بنظرة عامة حول الوظائف الأساسية لمختلف القطاعات المصرفية ومنها التجزئة المصرفية، وإدارة الخزانة والعمليات الخارجية وعلاقة هذه الوظائف بإدارة الموارد البشرية.

كما يهدف البرنامج إلى مساعدة مدراء الموارد البشرية باتخاذ الخطوات الصحيحة في عمليات التنقلات الداخلية بين الإدارات المختلفة والترقيات وسياسات تخطيط المسار الوظيفي وذلك مبنياً على فهم لمتطلبات الوظيفة الفنية.

ونظراً للإقبال الشديد على البرنامج فقد تم تنظيم عدد 3 دورات متزامنة خلال الفترة من 6/6 إلى 15/6/2020 لإتاحة الفرصة لحضور أكبر عدد ممكن من متخصصي إدارات الموارد البشرية بالبنوك الإفريقية، حيث يشارك حالياً عدد 44 متدرب من 8 دول إفريقية (كينيا، وليبيريا، ومالاوي، وموريتانيا، وموزمبيق، ورواندا، ونيجريا وتنزانيا).