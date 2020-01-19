برنامج الغذاء العالمي: مساعدة النساء بالصعيد الأول على مشروعاتنا حول العالم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، منجستاب هايلى الممثل المقيم ومدير مكتب مصر التابع إلى برنامج الغذاء العالمي، وحضر اللقاء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مكتب القاهرة حصل أيضا على المركز الأول فيما يخص برامج التنمية حول العالم.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي أشاد ببرامج التعاون القائمة مع مصر.

وأشار إلى أن أحد هذه البرامج خاص بمساعدة النساء فى صعيد مصر، وحصل على المركز الأول على مستوى برامج المنظمة حول العالم .

وأضاف الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي أن مكتب القاهرة يسعى في الفترة القادمة إلى تنفيذ بعض البرامج ومجالات التعاون الواعدة.

وتابع بأنه يأتى فى مقدمتها المجالات الأربعة التى تم الاتفاق عليها خلال استقبال الرئيس السيسى للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمى.

وهى مجالات توظيف الشباب، وتمكين المرأة، ومساعدة الأسر الفقيرة، ومشاركة الخبرات مع الدول الأفريقية.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن هايلي أكد أن برنامج الغذاء العالمي أبدى اهتمامه بعدة مشروعات أخرى فى مصر.

وتضم إقامة مركز لوجيستي لبرنامج الغذاء العالمى بالقاهرة لخدمة قارة أفريقيا.

لاسيما أن المراكز اللوجستية التى تخدم دول أفريقيا تتواجد خارج القارة.

بجانب تعزيز التعاون بين دول الجنوب من خلال مشاركة الخبرات والاستفادة من المعرفة والخبرة التراكمية لدى مصر.

فضلاً عن توسيع نطاق برنامج التنمية الذى يشرف عليه برنامج الغذاء العالمى ويغطى ٥٠ قرية حالياً.

ويسعى البرنامج لزيادة عدد هذه القرى إلى ٥٠٠ الفترة القادمة.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل برعاية وزارة الزراعة فى فبراير لبحث وسائل وآليات زيادة عدد القرى المستفيدة للوصول للعدد المستهدف زيادته.

واختتم الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى حديثه بالإشارة إلى اهتمامهم بالمساهمة فى برامج التغذية المدرسية التى تنفذها الحكومة المصرية، ورحب رئيس الوزراء بمجالات التعاون التى ذكرها الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى.

وأكد مدبولي أن جميع تلك المجالات تحظى باهتمام الحكومة.

ولاسيما ما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية الذى تسعى الحكومة لزيادة نطاقه، ومضاعفة عدد أيامه، لأجل تقديم وجبة مدرسية صحية وآمنة لأبنائنا فى المدارس.

وأثنى رئيس الوزراء على برامج مساعدة المرأة والأسر الأكثر احتياجاً.

وأكد على حرص مصر على تعزيز برامج التعاون مع الدول الأفريقية.

وأيضا نقل الخبرات المصرية إلى دول القارة، لا سيما إذا ما تم إقامة مركز لوجيستي للبرنامج فى القاهرة. ووجه رئيس الوزراء وزارات الخارجية والزراعة والتعاون الدولي للقيام بالمتابعة والتنسيق مع مكتب برنامج الغذاء العالمى فيما يخص تنفيذ البرامج والمشروعات سالفة الذكر.