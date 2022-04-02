برنامج العرافة الحلقة 1.. إلهام شاهين ترد على الهجوم الذى حدث مؤخرا على مسرحية المومس الفاضلة

وردت شاهين على الانتقادات التي تتهمها بأنها غيرت مبادئها وقدمت تنازلات كثيرة لكي تحافظ على مكانتها في الوسط الفني

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج العرافة في موسمه الثاني الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، وكشفت عن أرائها الخاصة المتعلقة بمعايير اختيار أدوارها ، كما ردت على بعض الانتقادات التي وجهت لها.

جزء من الحلقة الاولى لبرنامج العرافة على قناة المحور

وردت النجمة إلهام شاهين في الحلقة على الهجوم عليها ووطلبات الإحاطة التي قدمت ضدها من بعض اعضاء مجلس النواب بعد أعلانها عن تحضيرها لمسرحية المومس الفاضلة ، وقالت : إنه أصبح من المعتاد أن أى شئ تعلن عنه الفنانة إلهام شاهين سيحدث عليها هجوما دائما ،

إلهام شاهين فى الموسم الثانى لبرنامج ” العرافة ”

وأكدت أن أى فنانة أخرى لو كانت قد صرحت نفس التصريحات ما كانت نالت كل هذا الهجوم ، موضحة أن هذه المسرحية كانت قد قدمتها من قبل الفنانة الكبيرة سميحة أيوب ،ونجحت كثيرا ، فهي مسرحية للكاتب الفرنسي الكبير جون بول سارتر .

وقالت إنه من الجهل أن يسمع البعض المسرحية – المومس الفاضلة – فيعتقد أنها مسرحية لها علاقة بالجنس ، و الحقيقة أن هذه المسرحية تناقش العنصرية.

وعن الشيخ الذى تثق فيه الفنانة ، أشارت إلهام شاهين إلى الدكتور سعد الدين هلالى الفقيه الإسلامى وأراءه مستنيره ، ووجهت له الشكر ، مؤكدة أنه يقوم بتصحيح الكثير من المفاهيم ، و أن خطابه عاقل ومنطقي و يقبله العقل .

وردت شاهين على الانتقادات التي تتهمها بأنها غيرت مبادئها وقدمت تنازلات كثيرة لكي تحافظ على مكانتها في الوسط الفني، مؤكدة أنها لم تقدم أي تنازلات، مشددة على أن أنها لا تقوم إلا بالدور الذي بيعجبها ويستفزها ، وأنها لا تضطر أبدا لفعل شيء لا تريده.

يعرض برنامج العرافة يوميا في رمضان على قناة المحور فى 6:15 مساء ، ويعاد 5 صباحا و 3 عصرا.

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