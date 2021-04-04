برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و«كاتليست» للاستثمار يوقعان مذكرة تفاهم

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكاتليست بارتنرز للاستثمار المباشر، مذكرة تفاهم اليوم، لتعزيز الاستثمار المؤثر في مصر كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر شركة مصر القابضة للتأمين من قبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، رندا أبو الحسن، مدير إداري، عبد العزيز عبد النبي العضو المنتدب لشركة كاتليست بارتنرز للاستثمار، وبحضور باسل الحيني رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، و تامر طه، مستشار وزيرة التعاون الدولي للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية.

الاستثمار المؤثر يستهدف زيادة النمو

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندا أبو الحسن للتأمين، إن الاستثمار المؤثر في طريقه إلى مصر فتبحث الشركات والمستثمرون على الاستثمار في الشركات والمؤسسات والصناديق التمويلية طرق توليد التأثير الاجتماعي والبيئي القابل، للقياس إلى جانب تحقيق عائد مالي. وتعتبر كاتليست بارتنرز الأولى في مصر والشرق الأوسط التي تنضم إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطبيق الاستثمار المؤثر.

وأضافت أننا الآن بحاجة إلى الاستثمار المؤثر أكثر من أي وقت مضى لزيادة النمو والتعجيل وتحسين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فنظرًا لأن كوفيد -19 صدم العالم، أصبحت الحاجة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة أمر لا مفر منه.

ولذا ستعمل شراكتنا مع كاتليست بارتنرز القابضة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص والاستثمار في الاتجاه الصحيح، ولافتة أننا نحتاج الشركات إلى إعادة تنظيم استثماراتها ورؤوس أموالها لإحداث تأثير واع يمكن قياس.

ومن جهته أكد باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، أنه من خلال هذه الشراكة، سيتم تطبيق مبادئ ومعايير وأدوات قياس الأثر المعترف بها عالميًا ،على مجموعة ملموسة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاهزة للاستثمار وذلك لقياس وإدارة تأثيرها من خلال دليل قياس عملي ومنصة رقمية سهلة الاستخدام.

القابضة للتأمين تستضيف مذكرة تفاهم الاستثمار المؤثر

وأعرب عن سعادته باستضافة شركته هذا الحدث المهم والخاص بتوقيع مذكرة التفاهم الأولى من نوعها في مصر، والتي تؤكد تميز صندوق كتاليست للاستثمار المباشر في كونه مستثمراً فاعلاً في القطاعات الاستراتيجية، وتؤكد هذه المذكرة المهمة على الدور الفعّال الذي تقوم به مجموعة MIHC كأكبر مستثمر في كتاليست بارتنرز.

وأكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حريص دوما على توطيد مبادئ الاستثمار المؤثر في السوق المصري، وأتطلع بشغف إلى متابعة تأثير الشركات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة على المجتمع.

وأكد عبد العزيز عبد النبي، العضو المنتدب لشركة كاتليست بارتنرز القابضة أننا نجد الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في الشراكة مع المستثمرين المناسبين الذين يقدمون رأس المال والدعم المؤثر؛ وبالتالي، قررت شركته إطلاق صندوقها الجديد كاتاليست كابيتال ليكون أول صندوق استثماري مؤثر في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال هذه الشراكة، سوف تقود شركته وتجسّد فلسفة الاستثمار للربح بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وأن تكون بذرة لممارسات السوق.

ولفت أن عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر كافة القطاعات، وستوفر خبرة البرنامج وشبكته العالمية التوجيه والرؤية من خلال مجموعة من المبادئ والتدابير اللازمة لاستخدام الاستثمارات التي من شأنها المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتضيف مذكرة التفاهم الموقعة إلى الجهود المشتركة لوزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، لتبني على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المنظمة الرائدة داخل الأمم المتحدة التي تكافح من أجل القضاء على الإجحاف الناجم عن الفقر، وعدم المساواة وتغير المناخ، من خلال العمل مع شبكتها الواسعة من الخبراء والشركاء في 170 بلداً، نساعد الأمم على بناء حلول متكاملة ودائمة من أجل الناس والكوكب.

كاتليست بارتنرز القابضة

كاتليست بارتنرز للاستثمار المباشر هي ذراع الاستثمار المباشر لشركة كاتليست بارتنرز القابضة (Catalyst Partners Holding). ، تقوم كاتليست بارتنرز للاستثمار المباشر بإدارة حوالي500 مليون جنيه مصري من الأصول المدارة وحققت 3 استثمارات بمعدل عائد داخلي يصل إلى 30٪.

كاتليست بارتنرز القابضة هي بنك الاستثمار الأسرع نموًا في مصر مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية. منذ إنشائها في أواخر عام 2012، نفذت شركة كاتليست بارتنرز القابضة ٤١ صفقة ناجحة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات جنيه مصري.

وكاتليست بارتنرز القابضة هي بنك استثماري كامل مقره القاهرة مع خدمات بنوك الاستثمار وتقييم الشركات وإدارة وتكوين صناديق استثمار وإدارة الأصول وحفظ الأوراق المالية وخدمات إدارة الصناديق والتأجير التمويلي والتخصيم وخدمات التكنولوجيا المالية.